Ciência Astronautas retornam à Terra após mais de cinco meses no espaço

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Eles pousaram no litoral da Flórida no último sábado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os astronautas da missão Crew-5 retornaram à Terra após passar mais de 150 dias na Estação Espacial Internacional (ISS). Eles viajaram a bordo da cápsula Crew Dragon e fizeram uma amerrissagem (pouso no mar) no litoral da Flórida, nos Estados Unidos, às 23h02, no horário de Brasília.

A tripulação deixou a estação às 4h20 no horário de Brasília, e viajaram a bordo da nave Endurance, apelido escolhido pelos astronautas da Crew-3. Depois de uma sequência de manobras, a nave seguiu na trajetória da reentrada atmosférica. A cápsula iluminou o céu em um rastro brilhante durante a passagem pela atmosfera terrestre.

A bordo, estavam os astronautas Josh Cassada e Nicole Mann, ambos da Nasa (agência espacial norte-americana). Eles estavam acompanhados por Koichi Wakata, da agência espacial japonesa JAXA, e da cosmonauta Anna Kikina. “Obrigada, SpaceX, foi uma viagem e tanto!”, disse Mann à equipe de controle da missão, após o pouso. “Estamos felizes de estar em casa”.

Durante a estadia na estação, os membros da Crew-5 trabalharam em uma série de experimentos científicos e demonstrações de tecnologia. Além disso, eles realizaram spacewalks para preparar a estação para a chegada dos novos painéis solares International Space Station Roll-Out Solar Arrays (iROSA), que vão aumentar em até 30% a produção de energia na estação.

Cassada, Kikina e Mann estiveram em suas primeiras missões espaciais – Mann, inclusive, fez história ao se tornar a primeira mulher indígena a ir ao espaço. Já Wakata estava em seu quinto voo, número recorde para um astronauta japonês, e soma agora 505 dias no espaço.

O retorno ocorreu pouco após a chegada da tripulação da missão Crew-6 à ISS, no início do mês. Agora, os astronautas Warren “Woody” Hoburg, Stephen Bowen, o sultão Al-Neyadi e o cosmonauta Andrey Fedyaev devem permanecer seis meses a bordo do laboratório orbital.

Primeira mulher indígena a viajar para o espaço

Nicole Aunapu Mann, de 45 anos, estava entre os quatro tripulantes a bordo de uma cápsula da SpaceX, a Endurance, que pousou na costa do Golfo da Flórida. Nicole é a primeira mulher indígena a viajar para o espaço e a primeira mulher que assumiu o cargo de comandante em uma missão da SpaceX.

Membro da tribo Wailacki, do Round Valley, no norte da Califórnia, Nicole ingressou no Corpo de Astronautas da Nasa em 2013. Além do seu trabalho como astronauta, ela também é coronel do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Para ir ao espaço, Nicole passou por um treinamento intensivo de 18 meses, que incluía uma caminhada embaixo d’água com os trajes espaciais.

No sábado, quando chegou na costa do Golfo da Flórida, logo após as 23h, no horário local, Nicole enviou um recado via rádio. “Foi uma viagem e tanto. Estamos felizes por estar em casa e estou ansiosa para a próxima vez”, disse Nicole, momentos após a aterrissagem da Endurance.

Em seguida, ela acrescentou que não podia esperar para sentir o vento em seu rosto e saborear um pouco da comida da Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/astronautas-retornam-a-terra-apos-mais-de-cinco-meses-no-espaco/

Astronautas retornam à Terra após mais de cinco meses no espaço