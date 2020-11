Rio Grande do Sul Atacadistas e produtores da Ceasa reforçam estoque de alimentos para doação

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Éverton Oliveira voltou para o Parque dos Maias com um carregamento de alimentos para distribuir no bairro. Foto: Divulgação/Ceasa Éverton Oliveira voltou para o Parque dos Maias com um carregamento de alimentos para distribuir no bairro. (Foto: Divulgação/Ceasa) Foto: Divulgação/Ceasa

Nos últimos dois dias, o estoque do Banco de Alimentos recebeu um aporte de doações 60% maior que no mesmo período da semana passada. A onda solidária promovida por atacadistas e produtores da Ceasa garantirá a distribuição de alimentos nesta semana para instituições assistenciais, entidades comunitárias e famílias carentes cadastradas no programa social Prato Para Todos. Idosos que continuam em isolamento social por causa da pandemia do coronavírus também serão beneficiados.

Desde segunda-feira, caixas de frutas, legumes e verduras são empilhadas na sede do Banco de Alimentos pelos voluntários do programa social. Sempre que isso ocorre, a coordenadora do programa, Rosandrea Vargas, e sua equipe, destacam a atitude dos permissionários, que nunca deixaram de colaborar, mesmo em momentos de crise. O que não é vendido por eles é doado para o Banco de Alimentos, que lava, seleciona e entrega alimentos saudáveis e próprios para consumo para aqueles que não têm.

Segundo Rosandrea, as doações do começo desta semana abastecerão 94 instituições assistenciais, 61 famílias carentes (incluindo idosos em isolamento social) e 15 comunidades terapêuticas de atendimento a dependentes químicos. Representante da igreja Missão Boa Notícia e de missionários de uma ONG, Éverton Oliveira retornou na tarde desta quarta-feira (11) para a comunidade do Parque dos Maias com caixas de repolho, alface, couve, tempero verde, limão e mamão. Os alimentos são destinados a pessoas de baixa renda atendidas pela paróquia localizada no bairro. “Uma vez por semana viemos buscar o kit na Ceasa. É uma baita ajuda”, agradeceu Éverton.

