Atacante do Grêmio Alysson é chamado para a Seleção Brasileira Sub-17

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Atleta (foto) se junta à Lucas Camilo para representar o Brasil Foto: Divulgação Atleta se junta à Lucas Camilo para representar o Brasil Foto: Divulgação

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) chamou, na tarde desta segunda-feira (26), mais um atleta gremista para a Seleção Brasileira Sub-17. O atacante Alysson foi convocado e se junta ao volante Lucas Camilo, que estava na lista original divulgada na última sexta-feira.

Alysson participou dos torneios recentes das categorias Sub-16 e Sub-17 do Grêmio na Argentina, quando da conquista do Torneio Canteras de América, além do campeonato disputado na Bolívia. Ele é nome constante da equipe do técnico Aírton Fagundes na disputa do Brasileiro Sub-17.

O atacante já havia sido convocado para a equipe Sub-16 do Brasil no último mês de março, para o Torneio UEFA Desenvolvimento, no País de Gales. Agora, a semana de treinos do dia 3 ao dia 11 de outubro, será pela terceira etapa de preparação visando o Torneio Sul-Americano Sub-17 Conmebol 2023, competição classificatória para Copa do Mundo FIFA da categoria.

