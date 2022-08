Grêmio Atacante do Grêmio Biel não viaja para o confronto diante do Criciúma, em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O atacante relatou dores na coxa direita após o jogo da última sexta-feira (26) Foto: Renan Jardim/Grêmio Foto: Renan Jardim/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogador indicado pelo técnico Roger Machado, Biel não viaja com a delegação do Grêmio para enfrentar o Criciúma (SC), nesta terça-feira (30), às 21h30min, no estádio Heriberto Hüls, em partida pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador relatou dores na coxa direita após o jogo da última sexta-feira (26) e fez exame de imagem, que não detectou lesão.

Mesmo com o exame não detectando lesão, o atleta segue com sintomas e não apresentou uma evolução necessária para participar dos treinos e para seguir com os demais jogadores e comissão técnica para a partida. A delegação gremista viaja ainda nesta segunda-feira (29) para Criciúma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio