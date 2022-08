Futebol Atacante Lewandowski é assaltado durante autógrafos em Barcelona, persegue ladrões e recupera relógio de 366 mil reais

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Robert Lewandowski viveu uma situação inusitada antes do treino do Barcelona na última quarta-feira. (Foto: Reprodução/Twitter)

Robert Lewandowski viveu uma situação inusitada antes do treino do Barcelona na última quarta-feira. Enquanto atendia torcedores na porta do CT, ele teve seu relógio roubado do braço. O polonês perseguiu os ladrões com auxílio da polícia e recuperou o acessório avaliado em 70 mil euros (aproximadamente R$ 366 mil).

Simpático e atencioso com os torcedores do time catalão, o atacante distribuía autógrafos como sempre faz na porta da Ciutat Esportiva quando acabou surpreendido por três bandidos. Os assaltantes abriram a porta pelo lado do passageiro e arrancaram o relógio do seu pulso.

Inicialmente noticiaram que o celular também havia sido furtado. Mas o aparelho foi utilizado pelo jogador enquanto ele tentava perseguir os meliantes para chamar a polícia de Generalidad-Mozos. De acordo com o Diário Sport, Lewandowski perdeu os bandidos de vista, mas suas dicas serviram para a prisão.

Lewandowski indicou até onde viu os ladrões, que acabaram detidos. O relógio de luxo da marca Patek Phillippe acabou encontrado escondido no mato em área arborizada aproximadamente a um quilômetro do CT do Barcelona.

O Barcelona deve aumentar a segurança nos arredores do Centro de Treinamento após o segundo incidente com seus jogadores nos últimos dias. De Jong sofreu com pressão dos torcedores e teve dificuldade para entrar no local e ainda sofreu ameaças.

Confiança

Em julho último, Robert Lewandowski esbanjou confiança, em sua primeira entrevista como jogador do Barcelona. Dois dias após ser contratado, o artilheiro afirmou que tem condições de levar o time espanhol de volta ao topo do futebol europeu, após temporadas frustrantes para a torcida catalã.

“O Barça está de volta. Acredito que posso ajudar a levar o time de volta ao topo do futebol europeu. Estou aqui para ajudar o Barça a voltar a ganhar tantos títulos quanto possível”, disse o atacante polonês.

As primeiras declarações de Lewandowski como jogador do Barcelona aconteceram dois dias depois do acerto entre o clube catalão e o Bayern de Munique, que resistiu a ceder seu jogador, mesmo após seguidas demonstrações de insatisfação por parte do atleta. O atacante vinha afirmando que queria mudar de ares desde o fim da temporada europeia passada.

“Os últimos dias foram muito longos, mas enfim o acordo se tornou realidade. Estou pronto para enfrentar esse novo desafio em minha carreira. Sou um jogador que gosta de ganhar jogos e títulos. Espero que a temporada comece e termine bem neste sentido.”

A imprensa alemã afirmou que o Barcelona desembolsou 45 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões) pelo reforço polonês. O Bayern ainda pode embolsar mais 5 milhões de euros em caso de metas atingidas por Lewandowski no novo clube.

No último domingo, apesar de ter seus principais reforços em campo, incluindo o atacante Lewandowski, o Barcelona estreou no Campeonato Espanhol com um empate sem gols frente ao Rayo Vallecano, em pleno Campo Nou, que contou com um público de mais de 80 mil torcedores.

Principal estrela do Barcelona na temporada, Robert Lewandowski precisou de 13 minutos para balançar as redes, em um belo toque por cobertura, mas o atacante estava em posição irregular e o lance acabou anulado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

