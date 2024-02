Esporte Atacante Vini Jr. é nomeado embaixador da Unesco

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











É a segunda vez que um jogador brasileiro é nomeado como Embaixador da Boa Vontade pela Unesco. Antes de Vini Jr, apenas Pelé havia sido escolhido. ( Foto: Unesco/Juan Barbosa É a segunda vez que um jogador brasileiro é nomeado como Embaixador da Boa Vontade pela Unesco. Antes de Vini Jr, apenas Pelé havia sido escolhido. (Foto: Unesco/Juan Barbosa) Foto: Unesco/Juan Barbosa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante brasileiro Vinicius Jr. foi nomeado, nesta sexta-feira (2), como Embaixador da Boa Vontade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura). O brasileiro recebeu um certificado no centro de treinamento do Real Madrid, clube em que atua, e se disse honrado com o título.

Conforme o jogador da Seleção Brasileira, sua luta pela educação começou quando tinha apenas 19 anos.

Em 2021, ele criou o Instituto Viní.Jr. para ajudar crianças e adolescentes brasileiros de bairros carentes a voltarem para a escola. O Instituto se baseia nos valores do esporte para inspirar estudantes de todas as origens a aprender e continuar sua educação.

“Receber esse convite para ser embaixador da Unesco aos 23 anos é mais do que uma honra, é uma vitória e um dever que carregarei para a vida. Claro que quero ser lembrado como um grande jogador, mas também como um cidadão que se esforçou para fazer algo diferente. Eu luto pela educação desde os 19 anos e até esse ano apenas com os meus recursos, e meu Instituto cresce mês a mês no Brasil. Com a potência que é a Unesco, vamos impactar o mundo”, declarou o jogador.

As funções dele como embaixador incluem falar em conferências internacionais da Unesco, para os Estados membros e para o público em geral, e apoiar os programas educacionais da Organização em todo o mundo.

Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, falou sobre os motivos que levaram a entidade a escolher o jogador para o cargo.

“Vinícius Junior não é apenas um jogador de futebol excepcional, ele tem também se engajado desde muito cedo em promover a igualdade de oportunidades por meio da educação no Brasil. Ele é um modelo para toda uma geração, e a Unesco se sente honrada de tê-lo hoje como um de seus embaixadores da Boa Vontade”, afirmou.

É a segunda vez que um jogador brasileiro é nomeado como Embaixador da Boa Vontade pela Unesco. Antes de Vini Jr, apenas Pelé havia sido escolhido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/atacante-vini-jr-e-nomeado-embaixador-da-unesco/

Atacante Vini Jr. é nomeado embaixador da Unesco

2024-02-02