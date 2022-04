Mundo Ataque a depósito de combustível na Rússia pode afetar negociações com a Ucrânia

2 de abril de 2022

Rússia acusa Ucrânia de atacar depósito de combustível em seu território, e Kremlin diz que negociações serão prejudicadas. (Foto: Reprodução)

A Rússia acusou a Ucrânia de realizar um ataque aéreo contra um depósito de combustível em território russo recentemente — Kiev não confirma e nem nega o episódio. O ocorrido, segundo o Kremlin, irá prejudicar as negociações de cessar-fogo entre os dois países, que foram retomadas de forma virtual, depois de um encontro presencial na Turquia, na última terça-feira.

“Está claro que não se pode considerar isto como algo que vai criar as condições apropriadas para a continuidade das negociações”, afirmou Dmitry Peskov, porta-voz da Presidência russa, após a destruição de um depósito de combustível em Belgorod, cidade russa a cerca de 35 km da fronteira com a Ucrânia que vem servindo como centro logístico para tropas russas que lutam no Leste ucraniano.

O Ministério da Defesa da Rússia, porém, informou que a instalação não fornece combustível aos militares.

O porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano se recusou a confirmar ou negar o ataque. Antes, o ministro das Relações Exteriores do país, Dmytro Kuleba, dissera que não poderia comentar um suposto envolvimento ucraniano no episódio porque não tinha informações militares.

“A Ucrânia está conduzindo atualmente uma operação de defesa contra a agressão russa no território da Ucrânia, e isso não significa que a Ucrânia é responsável por todas as catástrofes no território da Rússia”, disse Oleksander Motuzyanyk, porta-voz do Ministério da Defesa. “Eu não vou confirmar ou negar essas alegações.”

Esta é a primeira acusação russa de um ataque aéreo ucraniano em território russo desde que Moscou iniciou sua invasão, em 24 de fevereiro.

Imagens de câmeras de segurança do depósito, de um local verificado pela agência de notícias Reuters, mostraram um flash de luz do que parece ser um míssil disparado de baixa altitude no céu, seguido por uma explosão no solo.

O governador regional, Vyacheslav Gladkov, disse no Telegram que dois helicópteros ucranianos atingiram a instalação em Belgorod, depois de entrarem na Rússia em baixa altitude. O incêndio feriu dois trabalhadores, acrescentou Gladkov, enquanto algumas áreas da cidade foram esvaziadas.

“Os serviços de emergência estão tentando extinguir o fogo o mais rápido possível. Não há ameaça à população”, informou o governador.

No entanto, a petrolífera russa Rosneft, proprietária do depósito de combustível, disse em comunicado que ninguém ficou ferido no incêndio, sem dar informações sobre a causa dele.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, dois helicópteros ucranianos Mi-24 foram os responsáveis pelo ataque ao depósito em Belgorod. Em comunicado, a pasta informou o mesmo que Gladkov, dizendo que os helicópteros atacaram depois de cruzar a fronteira a uma altitude extremamente baixa.

Horas depois, uma testemunha disse à Reuters que outra explosão foi ouvida na cidade. A causa da explosão ainda não foi esclarecida.

Questionado pela imprensa russa sobre como era possível um ataque aéreo em seu próprio território, Peskov, o porta-voz do Kremlin, se recusou a responder: “Não cabe a nós, à administração presidencial, fazer qualquer avaliação. Isso deve ser feito por profissionais. A superioridade aérea durante nossa operação especial é um fato absoluto, realmente é, mas não somos nós, mas nossas agências de segurança, que devem avaliar isso.”

Na quarta-feira, um depósito de munição perto de Belgorod pegou fogo, causando uma série de explosões. Na ocasião, o governador Gladkov disse que as autoridades estavam esperando que o Ministério da Defesa russo estabelecesse a causa.

