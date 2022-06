Mundo Ataque com míssil em shopping ucraniano deixa mortos e feridos

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

De acordo com o presidente ucraniano, mais de 1.000 pessoas estavam no local no momento do ataque Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos a um shopping center no centro da Ucrânia nesta segunda-feira (27), disse uma autoridade de alto escalão do governo ucraniano.

Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, disse que nove dos feridos estão em estado grave após o ataque com mísseis na cidade de Kremenchuk. “É inútil esperar decência e humanidade da Rússia”, escreveu Zelensky no Telegram.

Kremenchuk, uma cidade industrial de 217.000 habitantes antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, é o local da maior refinaria de petróleo da Ucrânia.

