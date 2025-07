Mundo Ataque da Rússia deixa seis feridos e um morto em Odessa, na Ucrânia

19 de julho de 2025

Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, uma criança está entre as vítimas Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Rússia realizou um ataque em massa com drones na manhã deste sábado (19), na cidade portuária ucraniana de Odessa, no Mar Negro, incendiando pelo menos um prédio de apartamentos de vários andares e matando um morador, segundo as autoridades.

Os moradores avaliaram os danos após as ofensivas russas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou que o ataque feriu seis pessoas, incluindo uma criança.

Ele acrescentou no aplicativo Telegram que a Rússia lançou mais de 30 mísseis e 300 drones durante a ofensiva noturna que afetou 10 regiões do país e reiterou a importância do fornecimento de defesa aérea.

Kostiantyn, de 29 anos, que morava em um apartamento perto de uma mulher morta no ataque russo, disse à agência de notícias Reuters: “Tivemos alguns minutos de silêncio entre os ataques – foi uma chance para sairmos. Ouvimos uma idosa gritando – ela estava presa sob os escombros”. O sobrenome não foi informado.

O prefeito de Odessa, Hennady Trukhanov, havia dito anteriormente que pelo menos 20 drones haviam se mobilizado para a cidade, um alvo frequente dos russos, e que pelo menos um prédio de apartamentos de vários andares estava em chamas.

Ataque da Rússia deixa seis feridos e um morto em Odessa, na Ucrânia

