Mundo Ataque de drone russo mata 7 pessoas na Ucrânia, incluindo 3 crianças

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que 14 casas residenciais foram destruídas e 50 moradores evacuados. Foto: Governo de Kharkiv/Divulgação O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que 14 casas residenciais foram destruídas e 50 moradores evacuados. (Foto: Governo de Kharkiv/Divulgação) Foto: Governo de Kharkiv/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia lançou um ataque de drones à cidade ucraniana de Kharkiv, matando sete pessoas, incluindo três crianças pequenas. O incidente provocou incêndios e danificou infraestruturas e casas residenciais, disseram autoridades regionais neste sábado (10).

Oleksandr Filchakov, chefe da promotoria de Kharkiv, disse em um vídeo postado no aplicativo de mensagens Telegram que três drones atingiram um “objeto de infraestrutura” no distrito de Nemyshlianskyi, por volta das 23h, no horário local (18h, no horário de Brasília), na sexta-feira (9).

O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekhov, disse que 14 casas residenciais foram destruídas e 50 moradores evacuados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ataque-de-drone-russo-mata-7-pessoas-na-ucrania-incluindo-3-criancas/

Ataque de drone russo mata 7 pessoas na Ucrânia, incluindo 3 crianças

2024-02-10