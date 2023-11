Mundo Ataque israelense atinge comboio médico no portão de hospital de Gaza, dizem autoridades

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Palestinos puxam uma ambulância depois que um comboio de ambulâncias foi atingido. (Foto: Reprodução)

Um ataque israelense nessa sexta-feira (3), atingiu o comboio de ambulâncias que transportava feridos quando saía do Hospital al-Shifa, segundo informaram autoridades de Gaza ao jornal local Al Jazeera. De acordo com a agência de notícias Reuters, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza controlada pelo Hamas disse que vários palestinos foram mortos e feridos durante o ataque. Ainda não se sabe ao certo o número de vítimas.

O porta-voz da pasta, Ashraf Al-Qudra, afirmou anteriormente que eles iriam enviar palestinos gravemente feridos que precisavam ser transferidos com urgência para tratamento no Egito, a partir da cidade de Gaza, e do norte para o sul.

Em entrevista à Al Jazeera, o diretor Muhammad Abu Silmeyeh disse que a situação no hospital da cidade de Gaza é mais do que terrível. “Ficamos sem suprimentos médicos, não podemos acomodar o elevado número de vítimas e dentro de algumas horas os geradores irão parar. O necrotério do hospital está totalmente lotado. Estamos mantendo os mortos em nossos caminhões congeladores”, disse ele.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS) compartilhou um vídeo mostrando uma ambulância danificada e respingada com o que parece ser sangue e informou que o veículo foi atacado por forças israelenses na rua al-Rashid, em Gaza.

O alvo do ataque “era um grupo de ambulâncias que regressavam de uma missão de transporte de feridos para a fronteira de Rafah”, incluindo um veículo afiliado ao PRCS, afirmou.

Combustível com Hamas

As Forças de Defesa de Israel afirmaram, nesta sexta-feira, que o grupo extremista Hamas “detém o combustível do Hospital Shifa”.

“Revelamos uma gravação de um funcionário do Sistema de Saúde de Gaza conversando com as nossas forças. Ele descreve como o Hamas mantém os tanques de combustível no Hospital Shifa”, disse Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel, em sua conta oficial nas redes sociais.

De acordo com ele, “enquanto o Hamas ameaça que o combustível nos hospitais está prestes a acabar, ele próprio rouba esse recurso de pacientes para fins terroristas. Continuaremos a expor ao mundo as ações do Hamas e como o grupo utiliza cinicamente a população como escudo civil”.

https://www.osul.com.br/ataque-israelense-atinge-comboio-medico-no-portao-de-hospital-de-gaza-dizem-autoridades/

2023-11-03