Política Ataques a Alexandre de Moraes: vídeos do aeroporto da Itália chegam ao Brasil

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Autoridade Central do país autorizou utilização de arquivos na investigação da Polícia Federal sobre agressões e ofensas ao magistrado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Justiça informou nessa segunda-feira (4) que recebeu as imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma que, segundo a pasta, registraram uma “agressão à família” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o Ministério da Justiça, os arquivos serão encaminhados à Polícia Federal ainda nesta segunda-feira (leia o comunicado da pasta aqui).

No dia 14 de julho, Moraes teria sido hostilizado por um grupo de brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma. Os envolvidos são quatro integrantes de uma família de Santa Bárbara D’Oeste, interior de SP: o casal Roberto Mantovani Filho e Andréa Mantovani e o genro Alex Zanatta, além do filho do casal, Giovani Mantovani, que teria tentado conter os outros três.

Na ocasião, Andréa teria se aproximado do ministro e o chamado de “bandido, comunista e comprado”. Além dos xingamentos proferidos contra Moraes, o filho dele também teria sido agredido com um tapa por Roberto.

Após o episódio, os acusados embarcaram normalmente para o Brasil, mas, ao desembarcarem em Guarulhos (SP), foram abordados pela PF.

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso. Nesta ação, houve um pedido de cooperação internacional de envio das imagens, já que, no início, os envolvidos no caso negaram terem hostilizado Moraes e sua família.

A Itália autorizou o envio das imagens na semana passada.

A Polícia Federal vai elaborar um laudo sobre as imagens, pegando detalhes de diversos ângulos diferentes. Não há prazo para o laudo ser concluído, e o trabalho seguirá em sigilo.

Em nota, o advogado de defesa dos turistas, Ralph Tórtima, afirmou que solicitou acesso às imagens.

“Causa muita estranheza e preocupação a ocorrência de eventuais vazamentos pela Polícia Federal, em evidente desrespeito ao sigilo decretado nos autos. É algo que merece apuração. São vazamentos invariavelmente marcados por parcialidade, sem comprovação, sempre no interesse de apenas uma das partes. Em razão disso, sou favorável ao levantamento do sigilo dos autos, de sorte a que todos tenham acesso e saibam o que verdadeiramente aconteceu”, diz a nota.

Nota

Leia a íntegra da nota divulgada pelo Ministério da Justiça:

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), responsável pelos pedidos de cooperação jurídica internacional, informa que recebeu na manhã de hoje (4) as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, que registraram a agressão à família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Os arquivos serão enviados ainda nesta tarde à Polícia Federal.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ataques-a-alexandre-de-moraes-videos-do-aeroporto-da-italia-chegam-ao-brasil/

Ataques a Alexandre de Moraes: vídeos do aeroporto da Itália chegam ao Brasil

2023-09-04