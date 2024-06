Mundo Ataques russos danificam instalações elétricas na Ucrânia e deixam feridos

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Após ofensiva russa, autoridades precisaram importar energia elétrica.

Um novo ataque com mísseis e drones russos destruiu algumas instalações de energia no sudeste e no oeste da Ucrânia no último sábado (22), ferindo pelo menos dois funcionários da área de energia e forçando uma importação recorde de eletricidade, informaram as autoridades.

A Ukrenergo, operadora da rede nacional ucraniana, disse que os equipamentos em suas instalações na região sudeste de Zaporizhzhia e em Lviv foram danificados durante o segundo ataque aéreo russo nesta semana.

Segundo a empresa, dois trabalhadores em Zaporizhzhia foram levados ao hospital para tratamento.

Os ataques russos também atingiram uma instalação de gás no oeste do país, informou o Ministério da Energia.

“Após oito ataques maciços do inimigo ao sistema de energia desde março, a situação no setor de energia continua difícil”, adicionaram.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas tropas usaram mísseis de longo alcance disparados de aeronaves e navios, além de drones, para atacar depósitos de munição e instalações de energia que, segundo ele, apoiavam a produção militar.

A marinha da Ucrânia destacou que foi a primeira vez desde o início da guerra que a Rússia lançou mísseis do Mar de Azov em vez do Mar Negro.

“Este é um ponto de virada importante, porque eles o usam [Mar de Azov], considerando-o uma área de água mais segura do que o Mar Negro”, ponderou o porta-voz da marinha ucraniana Dmytro Pletenchuk à televisão local.

De acordo com a Força Aérea, a defesa aérea da Ucrânia abateu 12 dos 16 mísseis e todos os 13 drones lançados pela Rússia. Os alertas aéreos nas regiões ucranianas duraram várias horas durante a noite.

Tiros

Ao menos nove pessoas morreram, nesse domingo (23), em ataques de indivíduos armados contra sinagogas, igrejas ortodoxas e um posto de controle da polícia na república russa do Daguestão, na região do Cáucaso, informaram fontes oficiais. O Comitê de Investigação da Rússia declarou ter aberto uma ação penal por “atos terroristas”, sem dar mais detalhes. Os tiroteios ocorreram na capital, Makhachkala, e em Derbent, uma cidade na fronteira com o Azerbaijão.

“Segundo as informações preliminares, um sacerdote e vários policiais morreram”, informou a entidade a cargo da investigação. “No total, em Makhachkala e Derbent, segundo as últimas informações, seis agentes de segurança morreram e 12 ficaram feridos”, disse à RIA Novosti a porta-voz do Ministério do Interior regional do Daguestão, Gayana Gariyeva.

A emissora regional do Daguestão, RGVK, identificou o sacerdote morto como Nikolai Kotelnikov, de 66 anos, e informou que o religioso trabalhou por mais de 40 anos em Derbent. Até a noite de domingo, não estava claro como o número total de vítimas se dividia entre as duas cidades. As agências de notícias estatais russas publicaram vídeos da sinagoga de Derbent em chamas. Em um comunicado, a polícia local disse uma igreja também havia sido incendiada. Na capital, homens armados abriram fogo em uma rua que também abriga uma sinagoga local. De acordo com vídeos publicados pelo Ministério do Interior do Daguestão, homens armados estavam à solta na cidade, atirando e forçando as pessoas a saírem de seus carros.

