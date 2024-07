A Rússia voltou a bombardear Kiev e outras cidades da Ucrânia nesta segunda-feira (8). Os ataques deixaram pelo menos 31 mortos e atingiram o hospital infantil Ohmatdyt, na capital ucraniana.

A instituição de saúde foi parcialmente destruída. Pais segurando bebês saíram para a rua, atordoados, no momento do ataque. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que várias pessoas ficaram presas sob os escombros do hospital. Segundo autoridades locais, há crianças entre as vítimas fatais.

“Há pessoas sob os escombros e ainda não sabemos o número exato de vítimas. No momento, todos estão ajudando a retirar os escombros, tanto médicos como pessoas comuns”, disse o presidente.

“A Rússia não pode alegar ignorância sobre para onde seus mísseis estão voando e deve ser responsabilizada integralmente por todos os seus crimes contra pessoas, contra crianças, contra a humanidade em geral. É muito importante que o mundo não fique em silêncio sobre isso agora, e que todos vejam o que a Rússia é e o que está fazendo”, declarou Zelensky

A prefeitura de Kiev afirmou que esse foi um dos piores ataques à cidade desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Também foram bombardeadas Kryviy Rih, cidade natal de Zelensky, e Pokrovsk.