Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

A informação foi anunciada pela porta-voz da diplomacia russa Foto: Reprodução

A porta-voz da diplomacia russa afirmou neste domingo (24), que mísseis de seu país destruíram a infraestrutura militar no porto de Odessa, vital para a exportação de grãos ucranianos.

“Os mísseis Kalibr destruíram a infraestrutura militar do porto de Odessa, com um ataque de alta precisão”, escreveu Maria Zajárova em sua conta no Telegram, em resposta a uma declaração do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

De acordo com Zajárova, os mísseis destruíram, entre outros alvos, um “barco militar rápido” ucraniano, sem dar detalhes ou provas.

Após esses ataques contra Odessa, a Ucrânia acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de “cuspir na cara” da ONU (Organização das Nações Unidas) e da Turquia, e colocar em risco o acordo assinado na sexta-feira em Istambul sob a mediação da organização internacional e daquele país para a retomada do exportações de grãos bloqueadas pelo conflito.

No sábado, no entanto, a Rússia negou à Turquia que estivesse envolvida nesses ataques: “Os russos nos disseram que não tinham absolutamente nada a ver com o ataque e que estavam estudando o assunto muito de perto”, disse o ministro da Defesa turco Hulusi Akar.

Segundo um porta-voz da força aérea ucraniana, dois mísseis caíram na zona portuária de Odessa e outros dois foram abatidos pela defesa antiaérea antes de atingirem o seu alvo.

