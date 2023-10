Cláudio Humberto Até petista assinou PEC contra decisões do STF

Por Cláudio Humberto | 1 de outubro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O deputado Elton Welter, do Paraná, é o único parlamentar do Partido dos Trabalhadores e até mesmo da federação de partidos lulistas, a assinar a Proposta de Emenda à Constituição 50/2023, que concede ao Congresso Nacional o poder de suspender e até anular decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que “extrapolem os limites constitucionais”. A proposta ganhou 175 assinaturas de parlamentares, das quais 77 são de deputados do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Maioria qualificada

A proposta condiciona a suspensão de decisão do STF a votações por maioria qualificada (três quintos) na Câmara e no Senado.

Governo fora

Há 81 deputados na federação PT/PCdoB/PV, mas nenhum outro desse grupo apoiou a proposta. A federação dá tratamento de “aliado” ao STF.

Tomando rédeas

A proposta do deputado Domingos Sávio (PL-MG) altera o artigo 49 da Constituição, que determina as competências do Congresso.

Dever supremo

O projeto diz que “não há que se falar em um ‘Poder Supremo’ para o Judiciário”, mas em “dever supremo de assegurar o respeito às leis.

Estranho foi Janja viajar com o marido em cirurgia

A viagem de Janja a Porto Alegre enfureceu a oposição, que a acusa de usurpar funções do marido, mas a reação é exagerada. Primeiras-damas fazem isso. Estranho não é visitar vítimas dos três ciclones, após mais de um mês ignorando a tragédia, e sim correr para o aeroporto enquanto o marido é levado a uma sala de cirurgia para implantar prótese no quadril, de recuperação penosa à frente. Gente muito estranha essa. Como tem ocorrido a Lula, ela foi vaiada e teve de escapar pela porta dos fundos.

Primeira-dama não é cargo

A oposição viu usurpação quando Janja disse “trabalhar” para liberar verbas ao Sul. Primeira-dama não é cargo, nem ela tem essa atribuição.

O que é isso, companheira?

Governistas e a mídia passaram o pano na confusa viagem de Janja, e ninguém a questionou por abandonar o marido no leito do hospital.

Pelos fundos

Foi puro constrangimento a passagem da primeira-dama Janja pelo Rio Grande do Sul. Já pipocam nas redes sociais vídeos com Janja saindo pelos fundos e o povão gritando “Michelle, Michelle, Michelle…”

Mandou bem, ministro

O ministro do STF André Mendonça classificou como “famigerada censura prévia” a decisão judicial da justiça paulista que impedia o comediante Léo Lins de se expressar em qualquer meio. Derrubou.

Lula fez plástica

Lula aproveitou a internação no Sírio-Libanês para operar, além do quadril, as pálpebras. A assessoria não falou que era uma blefaroplastia, que corrige o olhar cansado e caído. Disse se tratar de “intervenção”.

Tem distinção?

Ao explicar por que a comunicação será um dos “eixos” da sua presidência no STF, Luís Roberto Barroso informou que irá “comunicar para a imprensa tradicional” e “ocupar espaços nas redes sociais”.

Característico

O ex-ministro Onyx Lorenzoni reagiu à substituição do vice Geraldo Alckmin pela primeira-dama Janja, em viagem ao Sul: “A usurpação de poder sempre foi uma característica do lulopetismo”.

Regulação vira imposto

“Mistura de tentar arrecadar mais, seja lá de onde, somada a canalhice, insanidade e total desrespeito ao brasileiro trabalhador”, avalia Eder Mauro (PL-PA) sobre “regulamentar” entregas de aplicativo.

Volta ao passado

O setor público registra déficit de R$79 bilhões nos oito primeiros meses deste ano. É o pior resultado desde 2003. Há um ano, o resultado foi superavit de R$120 bilhões.

Eles querem guerra

Apesar de riscos de o governo dos EUA parar (“shutdown”) por falta de acordo no Congresso sobre o orçamento, o Pentágono excluiu os gastos na Ucrânia de eventual congelamento. Ou tomariam bronca da influente indústria bélica, tradicional financiadora eleitoral do partido Democratas.

Melhor fechar

Gigante do varejo nos EUA, a Target fechou nove lojas em cidades de controladas pelo Democratas, que adotam o “direito” a furtos “irrisórios”. Na Califórnia, afanar até US$950 (R$5 mil) em uma loja não dá cadeia.

Pensando bem…

…Lula já pode adicionar aos feitos do governo greve de professores, estudantes e de autônomos.

PODER SEM PUDOR

Toupeira

O sempre cordial senador Jarbas Passarinho (PA) certa vez se meteu em um bate-boca entre Petrônio Portella (PI) e Paulo Brossard (RS) para socorrer o amigo do Piauí. Polemista competente, Brossard escorregou no autoelogio: “Minha conduta de homem público é uma linha reta!” Passarinho não perderia a piada e exclamou ao microfone, arrancando gargalhadas: “Se andar em linha reta fosse mérito, a toupeira seria o rei dos animais…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

