Bem-Estar Atelier Livre recebe inscrições para cursos on-line

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Aulas começam na segunda quinzena de setembro. Foto: Divulgação PMPA Aulas começam na segunda quinzena de setembro. (Foto: Divulgação PMPA) Foto: Divulgação PMPA

O Atelier Livre Xico Stockinger, vinculado à SMC (Secretaria Municipal da Cultura), abre inscrições, a partir do dia 9, para mais um lote de cursos on-line. Serão oferecidos oito cursos nas modalidades pintura, vídeo, fotografia, desenho e teoria ministrados por docentes da própria instituição e artistas visuais contemporâneos atuantes na cidade de Porto Alegre. As aulas iniciam-se na segunda quinzena de setembro. Todas as informações e link para inscrição estão disponíveis do blog do Atelier Livre.

A programação oferece dois cursos de pintura com as artistas da nova geração, Letícia Lopes, vencedora do Prêmio Aliança Francesa em 2019, e Carla Barth que possui diversas pinturas em espaços urbanos da cidade. O curso Pintura Nômade tem foco na experimentação de técnicas de pintura associada à idéia de cartazes. Já Letícia, na oficina de pintura A Colagem como Mapeamento do Processo Criativo, intercala aulas práticas e teóricas com o objetivo de ampliar experimentações e investigar cruzamentos entre a técnica e a poética de pintura acrílica e os princípios da colagem e seus desdobramentos gráficos.

José Francisco Alves, doutor e mestre em História da Arte, especialista em gestão de patrimônio e organização profissional do artista plástico, ministrará o curso Arte como Profissão. Na pauta, questões da situação do mercado de trabalho do artista plástico e a elaboração correta de currículos, portfólios e preparo de exposições e relacionamentos profissionais.

Na área do vídeo e fotografia, uma nova aposta para o Atelier Livre, a artista visual, doutoranda em Poéticas Visuais e graduada em cinema pela EICTV em Cuba, Tula Anagnostopoulos, oferece o curso A imagem em movimento: aproximações entre as artes visuais e o cinema. Um contato prático e teórico com o audiovisual em seus aspectos que tangenciam às artes visuais e o cinema. Já Flavya Mutran, que traz na bagagem uma ampla pesquisa sobre novas tecnologias e processos tradicionais de fotografia e imagem, ministrará o curso Ocupações Fotográficas.

Lucas Sargentelli Icó oferece o curso Arte, Pública, Ontem e Hoje, onde apresenta um panorama sobre discussões recentes da relação entre a arte, políticas espaciais e contexto social a partir de referenciais da história, crítica e teoria da arte, e também da filosofia, sociologia e geografia.

Dois cursos de desenho serão conduzidos por Claudia Hamerski, doutora e mestre em Poética Visuais. Seus cursos abrem espaço para a prática artística centrada na exploração da linguagem do desenho, experimentação das possibilidades e especificidades da linguagem, usos de materiais e suportes comuns ao desenho e investigação de usos não convencionais do desenho com vistas ao desenvolvimento de uma prática autônoma.

E, dando continuidade aos cursos regulares do Atelier Livre, o mestre em Poéticas Visuais Renato Garcia oferece mais um módulo do seu curso de Introdução ao Desenho e Pintura, com orientações sobre a prática a respeito de noções básicas para o exercício em desenho e pintura.

Em paralelo, o Atelier Livre oferece algumas atividades gratuitas como oficina de encadernação com o Helder Kawabata; as aulas do curso No Coração da Agulha e Atelier de Observação Orgânica de Ana Flávia Baldisserotto através das redes sociais e em plataformas de encontros virtuais; e propostas diversas com Daisy Viola e Eleonora Fabre.

