Rio Grande do Sul Atendimento a crianças vítimas de violência é ampliado no interior do RS

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Pelotas e Santa Cruz do Sul inauguraram unidades do Centro de Referência em Atendimento Infantojuvenil (Crai) Foto: IGP/Divulgação

As perícias em crianças e adolescentes com suspeita de abuso físico ou sexual passam a contar com centros especializados em mais dois municípios do interior do Rio Grande do Sul: Pelotas e Santa Cruz do Sul inauguraram unidades do Centro de Referência em Atendimento Infantojuvenil (Crai) nesta semana. No local, peritos do IGP realizam as perícias físicas e psíquicas que comprovam os abusos.

Em Pelotas, o Crai está instalado na Unidade de Pronto Atendimento Areal (avenida Ferreira Viana,

2231) e em Santa Cruz do Sul, o Craim – Centro de Referência em Atendimento Infantojuvenil

Municipal funciona no Centro Materno Infantil (Cemai), na travessa vereador Walter Kern, 120. As inaugurações, em parceria com as prefeituras municipais, foram realizadas na segunda (26) e nesta terça-feira (27) e contaram com a presença de autoridades locais e das diretoras dos departamentos Médico-Legal, Angelita Ferreira Machado Rios, e de Perícias do Interior, Marguet Mittmann.

“Podemos prestar atendimento de forma integral a vítimas de violência doméstica e sexual de forma célere e humanizada, diminuindo a distância que essas pessoas percorrem ao realizar os trâmites necessários para a proteção”, afirmou Angelita, acrescentando que os dois novos centros representam um avanço nas políticas públicas que envolvem grupos em situação de vulnerabilidade.

O Crai

O Crai é mantido pelo IGP em parceria com a Polícia Civil, Ministério Público e secretarias estadual ou municipais de saúde. O objetivo é concentrar em um só local todos os serviços que envolvem a apuração e a confirmação do abuso, bem como o encaminhamento para abrigos ou locais que realizam o Aborto Legal em jovens vítimas de estupro.

Além do exame de corpo de delito, os peritos do IGP aplicam um protocolo internacional de entrevista investigativa, que permite comprovar a violência mesmo quando esta não deixa marcas físicas – o que acontece em cerca de 95% dos casos.

