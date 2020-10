Esporte Athletico-PR e Grêmio duelam na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Furacão tenta sair da zona de rebaixamento e o Tricolor quer subir na tabela Foto: Lucas Uebel/Grêmio F.C. Furacão tenta sair da zona de rebaixamento e o Tricolor quer subir na tabela. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio F.C) Foto: Lucas Uebel/Grêmio F.C.

Athletico-PR e Grêmio duelam às 18h15 deste domingo (25), na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Furacão tenta sair da zona de rebaixamento e o Tricolor quer subir para a metade de cima da tabela de classificação.

O Athletico tenta quebrar uma sequência de sete jogos sem vencer – dois deles pela Libertadores. Para ajudar nessa reação, Paulo Autuori volta ao clube após quase três anos. Ele vai acumular as funções de técnico e de diretor, mas não poderá ficar no banco neste domingo porque está suspenso.

Já o Grêmio busca embalar após uma vitória (3 a 1 no Botafogo) e um empate (0 a 0 com o São Paulo) pelo Brasileirão. O objetivo é dar um salto na tabela e encostar no G-6. Renato Gaúcho não conta com o meia Alisson, mas deve escalar o que tem de melhor na Arena da Baixada.

No time da casa, Paulo Autuori vai acumular as funções de diretor e de técnico do Athletico até fevereiro de 2021. Ele, porém, não poderá ficar no banco porque cumpre o primeiro de três jogos de suspensão. Dentro de campo, o Furacão também tem mudanças. Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner, Christian e Wellington, poupados na Libertadores, ficam novamente à disposição, assim como Renato Kayzer, que não pôde jogar contra o Peñarol. Já Léo Cittadini cumpre suspensão.

Com a proximidade do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Juventude, o Grêmio está em Curitiba sem seis jogadores. Vanderlei, Geromel, Kannemann, Maicon, Robinho e Diego Souza foram preservados. O remanescente na delegação é o atacante Pepê, além dos quatro laterais, que têm sido revezados por Renato.

Equipe técnica

ATHLETICO-PR – Santos; Léo Gomes, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington Martins, Christian, Erick e Ravanelli; Fabinho (Nikão) e Renato Kayzer.

GRÊMIO – Paulo Victor; Victor Ferraz (Orejuela), David Braz, Rodrigues e Cortez (Diogo Barbosa); Lucas Silva, Darlan, Everton, Isaque e Pepê; Luiz Fernando.

Arbitragem – Flávio Rodrigues de Souza (SP – FIFA) apita o jogo com os assistentes Marcelo Van Gasse (SP – FIFA) e Daniel Ziolli (SP – CBF). Luiz Alexandre Fernandes (PR – CBF) será o quarto árbitro. O árbitro de vídeo é Márcio Gois (SP – CBF) com Vinícius Araújo (SP – CBF) e Gustavo de Oliveira (SP – CBF) como assistentes. Hilton Moutinho Rodrigues observa o VAR.

