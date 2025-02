Porto Alegre Atingida pela enchente, maior escola municipal de ensino de Porto Alegre é reformada para o início das aulas

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Melo destacou a importância do apoio dos parceiros privados para a recuperação da escola Foto: Cesar Lopes/PMPA Melo destacou a importância do apoio dos parceiros privados para a recuperação da escola. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atingida pelas enchentes de maio do ano passado, a maior instituição municipal de ensino de Porto Alegre, com 1,6 mil alunos, está pronta para retomar as atividades escolares.

Na sexta-feira (31), o prefeito Sebastião Melo, acompanhado de secretários e representantes de empresas e entidades doadoras, visitou a Escola de Educação Básica Doutor Liberato Salzano, no bairro Sarandi, na Zona Norte. O prédio foi recuperado com recursos da iniciativa privada.

“O Poder Público fez tudo o que poderia durante a enchente, mas, se não fossem os voluntários e parceiros, teríamos perdido muita gente. Nós, juntos, salvamos vidas e estamos dia a dia reconstruindo a Porto Alegre que amamos. A maior obra de uma cidade são melhorias concretas na educação”, disse o prefeito.

Os recursos de aproximadamente R$ 9 milhões foram viabilizados por meio do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática da prefeitura. A Liberato Salzano tem cerca de 5 mil metros quadrados e foi restaurada em quase sua totalidade, mantendo a arquitetura da década de 1950, quando foi fundada. As redes elétrica e hidráulica foram recuperadas. Paredes, portas, pisos e teto foram reformados ou trocados e pintados. Também foram instalados elevadores de acessibilidade e portas corta-fogo, que antes não existiam.

As obras se estenderam para o pátio. Muros, portões, jardim, quadras de esportes, distribuídos pelos 11 mil metros quadrados do terreno, foram totalmente recuperados e melhorados. O piso das quadras de esportes foi revestido com uma manta de amortecimento, que reduz o impacto na queda, e a área externa do jardim infantil recebeu grama artificial para que os alunos possam brincar sem se machucar.

“Durante as obras, recebemos o olhar carinhoso dos profissionais para nossas necessidades, formamos realmente um grupo de amigos pela reconstrução da escola, tivemos que nos reinventar e, hoje, somos muito agradecidos a todas as empresas e parceiros que contribuíram para colocar nossa escola de pé novamente”, disse a diretora da instituição, Rochele Soares.

Patrocinadores

Os serviços foram realizados a partir de doações da Ambev, Gerdau, Dolphin e Brasil ao Cubo. Além disso, o Movimento União BR reuniu doações de outras empresas. Também foram doados móveis pelo Sicredi e Instituto Floresta.

“Nosso propósito é impactar positivamente brasileiros em todos os momentos. Nesse período que foi tão desafiador, estivemos ainda mais atentos às necessidades do povo gaúcho. E esse olhar mais próximo nos permitiu criar soluções que vão dar novas perspectivas à comunidade”, afirmou o diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Moccia.

“Temos muito orgulho de fazer parte da recuperação da escola. Nada é mais importante do que a educação e, quando entrei na biblioteca, onde está a sabedoria, voltei a acreditar no futuro”, disse André Gerdau, do Conselho de Administração da Gerdau.

