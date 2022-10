Inter Atividade fechada e dúvida em meio campo, Inter segue na preparação para o jogo contra o Botafogo

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Apenas o aquecimento da atividade desta sexta-feira (14) foi aberto à imprensa. Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O time de Mano Menezes está na reta final dos preparativos para enfrentar o Botafogo, no Rio de Janeiro, no domingo (16), às 18h. Na manhã desta sexta-feira (14), o elenco fez o penúltimo treinamento antes de viajar para o estado carioca. O confronto acontece no estádio Nilton Santos e é valido pela 32º rodada do Brasileirão.

A parte inicial do treino foi aberto para a imprensa. No treinamento desta sexta, no CT Parque Gigante, a equipe foi dividida em duas partes. Após a divisão, os jogadores fizeram exercícios físicos e de posse de bola. Depois, na parte fechada, Mano comandou um treinamento tático, ajustando detalhes de posicionamento e movimentação dos jogadores que entraram em campo no fim de semana.

Para a partida na capital fluminense, o comandante terá alguns desfalques importantes: Gabriel Mercado, Gabriel e Mauricio, lesionados. Assim como Pedro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A dúvida no time Colorado, é no meio-campo. Mauricio, com estiramento no joelho direito, é desfalque. Liziero e Edenilson disputam a titularidade.

