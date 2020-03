Porto Alegre Atividades esportivas de verão em Porto Alegre receberam mais de 67 mil pessoas

A temporada de piscinas públicas e o Projeto Esporte Verão/Estação Verão Sesc terminou neste domingo (1º) com atividades esportivas gratuitas disponibilizadas em cinco Centros de Comunidades, Orla Moacyr Scliar e Parque Marinha do Brasil.

As cinco piscinas abertas receberam 41.055 pessoas para banhos livres, aulas de natação, hidroginástica e atividades especiais. A Orla Moacyr Scliar e o Parque Marinha receberam 26.602 participantes.

“Estamos muito satisfeitos com este resultado. Considerando que o verão foi bastante chuvoso, conseguimos atender um número significativo pessoas, que não têm condições de viajar no verão, com uma possibilidade de lazer e atividades esportivas gratuitas”, diz o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Moisés Fraga Gonçalves.

A partir desta terça-feira (03) estão abertas as inscrições para as atividades esportivas de 2020. Os interessados devem procurar um dos 17 locais para fazer suas inscrições.

Confira os endereços das unidades:

Cecoflor – Centro de Comunidade Vila Floresta

rua Irene Caponi Santiago, 290 – bairro Vila Floresta

Cecopam – Centro de Comunidade Parque Madepinho

rua Arroio Grande, 50 – Parque Madepinho

Cecores – Centro de Comunidade Restinga

rua Economista Nilo Wulff, 50 – Bairro Restinga

Cecove – Centro de Comunidade Vila Elizabeth

rua Paulo Gomes de Oliveira, 200- Vila Elizabeth

Ceprima – Centro de Comunidade Primeiro de Maio

rua Comoati, 64 – Bairro Santa Maria Goretti

Cevi – Centro Comunitário Vila Ingá

rua Papa Pio XII , 350 – Bairro Passo das Pedras

Cegeb – Centro de Comunidade George Black

rua Coronel Neves, 555- Medianeira

Ginásio Tesourinha

avenida Erico Verissimo s/n- Menino Deus

Ginásio Lupi Martins

rua Arnaldo Böher 320- Teresópolis

Parque Alim Pedro

avenida dos Industriários s/n- IAPI

Parque Ararigboia

rua Saicã, 6 – Jardim Botânico

Parque Mascaranhas de Moraes

avenida José Aluísio Filho, 570 – Humaitá

Parque Ramiro Souto ( Redenção)

avenida Osvaldo Aranha, 969 – Bonfim

Parque Tamandaré

avenida Taquara,609 – Petrópolis

Parque Tenístico José Montaury

avenida 24 de Outubro, 211- Moinhos de Vento

Praça Darcy Azambuja

rua Dr. Fernando Ortiz Schneider, 180 – Intercap

Estação Cidadania da Restinga

rua Arno Horn, 221- Restinga

