Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Evento apresentou os trajes oficiais das soberanas da festa e experiências gastronômicas Foto: Ju Klering Evento apresentou os trajes oficiais das soberanas da festa e experiências gastronômicas (Foto: Ju Klering) Foto: Ju Klering

O lançamento oficial da 19ª Festa Nacional do Moranguinho aconteceu no município de Bom Princípio (RS), no domingo (17). O evento reuniu a comunidade, apoiadores, imprensa, coordenação da festa e a prefeitura municipal.

As atividades marcaram o início do calendário oficial de divulgação das ações da festa. Que irá acontecer de 07 a 25 de setembro de 2022. O local escolhido para marcar o lançamento das festividades, foi junto a uma propriedade produtora de morangos.

No campo, técnicos da Emater-RS, apresentaram dados estatísticos e informações sobre. E anunciaram que em agosto, será lançado o Censo do Morango. Trazendo um histórico completo e estudos sobre a produção. E que devem auxiliar no trabalho de desenvolvimento da fruta, nacionalmente.

Na ocasião, as princesas da Festa Nacional do Moranguinho Carolina Rockenbach Schneider e Cris Helen Vogel e a rainha Júlia Nicole Reichert chegaram em grande estilo ao local, num clássico calhambeque.

As soberanas apresentaram aos presentes, em primeira mão, o novo traje. Que busca através das cores, rendas, brilhos, bordados e pérolas, homenagear e resgatar as demais festas e cortes que fizeram história, ao longo dos 40 anos no município.

Elas foram recepcionadas junto com as pequenas moranguetes e pelo prefeito de Bom Princípio, Fábio Persch e sua esposa Lilian Juchem. Posteriormente, apresentaram as atrações da festa, que ocorrerá em setembro. Com shows de Wesley Safadão, Jorge & Mateus, Roupa Nova, Alok e muitas outras atividades culturais.

O presidente da festa, Bernardo Oliveira Rodrigues, junto com sua esposa Liege Baumgratz e demais membros da comissão organizadora, destacaram a relevância desse momento da feira, numa grande retomada e a força da comunidade e região, no envolvimento e concretização da 19ª edição.

A edição de 2022, traz o slogan, Tempo de Celebrar! Com isso, a organização da festa, tem o propósito de oportunizar aos visitantes uma grande experiência. “Queremos que todos sintam-se acolhidos. Destacando a valorização do produtor e a versatilidade da fruta”, disse Rodrigues.

O evento de lançamento foi, igualmente, marcado pela forte presença da gastronomia em torno do morango. Com delícias à base da fruta. Como sucos, cucas de morango, chimias e doces combinados com chocolates e mousses.

E, como não podia faltar, o morango com nata. Atividade teve a participação especial da banda Netriga, que animou os convidados, junto com bandinhas de música típica alemã, dando um clima de esquenta e do que irão encontrar na festa, em setembro de 2022.

Mais informações sobre os shows, datas, ingressos e acesso à 19ª Festa Nacional do Moranguinho pelo site www.festadomoranguinho.com.br.

