Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Estima-se que 850 milhões de pessoas no mundo tenham doença renal. (Foto: EBC)

Instituições, entidades e órgãos públicos ligados à área da saúde promovem neste sábado (14), em Porto Alegre, uma série de atividades alusivas ao Dia Mundial do Rim, celebrado na última quinta-feira. Das 9h às 13h, em frente ao Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção, uma equipe multiprofissional com a participação de nefrologistas estará presente no local.

O evento é gratuito. Serão oferecidos diversos exames, tais como testes de glicose e medição da pressão arterial, além de orientações sobre aspectos de prevenção, diagnóstico e indícios de risco para doença renal, dentre outros tópicos.

Essa iniciativa é organizada pela Sociedade Gaúcha de Nefrologia, Vivavida, Hospital Ernesto Dornelles, Ligas de Transplante das Faculdades de Medicina da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre), com o apoio da SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia).

A ação deste sábado em Porto Alegre é um desdobramento da Campanha Nacional do Dia Mundial do Rim 2020, promovida pela SBN e que terá programações em diversas cidades brasileiras. Neste ano, o tema é “Saúde dos rins para todos. Ame seus rins. Dose sua creatinina!” – o objetivo é chamar a atenção para a necessidade do controle da creatinina no sangue, uma das formas de diagnosticar a doença renal.

De acordo com a médica nefrologista Cinthia Krüger Sobral Vieira, do Hospital Ernesto Dornelles, que também atua como diretora de Políticas Associativas da Sociedade Brasileira de Nefrologia, é fundamental a divulgação de informação sobre os problemas renais e as formas de prevenção.

“A doença renal crônica ainda não tem cura e é considerada uma epidemia do século”, salienta. “É silenciosa, não apresenta sintoma no início e o diagnóstico, normalmente, é tardio. Por isso, queremos informar a população sobre os possíveis sinais, as formas de retardar a doença e os cuidados preventivos.”

Mobilização

Criado pela Sociedade Internacional de Nefrologia, em 2006, o Dia Mundial do Rim tem o intuito de diminuir o impacto causado pela doença renal em todo o mundo. É celebrado em mais de 150 países e ocorre na segunda quinta-feira do mês de março. Neste ano, a data temática foi celebrada oficialmente no dia 12 de março, quinta-feira passada.

Estima-se que haja atualmente no mundo 850 milhões de pessoas com doença renal, decorrente de várias causas. Por ano, são pelo menos 2,4 milhões de mortes, com uma taxa crescente. Neste ano, o Dia Mundial do Rim se propõe a aumentar a conscientização sobre a alta e crescente presença de doenças renais em todo o mundo e a necessidade de estratégias para a prevenção e o gerenciamento de doenças renais.

A saúde do rim para todos, em qualquer lugar, propõe uma cobertura universal de saúde para prevenção e tratamento precoce da doença renal. O objetivo final desta política é o de promover a saúde da população, garantindo o acesso universal, sustentável e equitativo provendo os cuidados essenciais, e de alta qualidade na saúde, e permitindo a acessibilidade à informação e tratamento da doença renal nos diferentes grupos socioeconômicos.

(Marcello Campos)

