Grêmio Atletas do Grêmio realizam atividades com foco na reta final do Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Delegação viaja para Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (26) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta segunda-feira (25), o elenco gremista realizou mais um dia de trabalhos com foco na partida entre Grêmio e Cruzeiro, na quarta-feira (27), às 21h, no Mineirão. O treinamento foi realizado no CT Luiz Carvalho.

Antes das atividades, os atletas foram chamados para uma análise em vídeo do adversário e trabalhos prévios na academia de musculação. Logo depois, realizaram um aquecimento em espaço reduzido. O elenco foi dividido em pequenos grupos para trabalharem com movimentação com toques rápidos para estimular o raciocínio rápido.

Em seguida, a equipe foi dividida em dois grupos. Um deles foi comandado por Renato Portaluppi, que fez um trabalho técnico e tático projetando os ajustes necessários na equipe. O segundo grupo foi para um treino técnico em espaço reduzido, com o objetivo de finalizar a construção das jogadas.

Os jogadores terão mais um dia de treinamentos antes do confronto contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

2024-11-25