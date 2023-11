Rio Grande do Sul Ato das Mandalas de Flores marca celebração de lançamento do Lozar 2024 em Três Coroas

13 de novembro de 2023

Autoridades, imprensa e organizadores se reuniram para celebrar esse momento especial, que marca mais uma etapa no lançamento do já tradicional evento da cidade Foto: Divulgação/Lozar Foto: Divulgação/Lozar

Neste domingo (12), a Ponte Coberta em Três Coroas (RS) foi palco do encerramento do Ato das Mandalas de Flores, como parte das festividades de lançamento do Lozar 2024, o Ano Novo Tibetano. Autoridades, imprensa e organizadores se reuniram para celebrar esse momento especial, que marca mais uma etapa no lançamento do já tradicional evento da cidade.

O Lozar, que celebra o encanto e a sabedoria milenar do Tibet, é um período de transição especial, ocorrendo entre meados de dezembro e março. Para marcar este momento, o festival conta com o apoio do Espaço Tibet, o 1º restaurante tibetano do Brasil, além da Prefeitura Municipal de Três Coroas.

O encerramento do ato das mandalas foi um momento simbólico inspirado nas tradições tibetanas, refletindo a construção meticulosa das mandalas de areia, realizadas pelos monges. Durante três dias, duas mandalas de flores foram construídas pelos clientes do Espaço Tibet e pelos participantes do Festuris em Gramado.

A mandala, cuja figura representativa é o Nó Infinito, simboliza a compaixão e a sabedoria sem fim, ilustrando a interconexão entre tudo e todos no universo. Utilizando as flores como mensageiras universais de amor, compaixão e beleza, a mandala foi uma materialização do esforço conjunto de centenas de mãos, representando a interligação de todos, tal qual o Nó Infinito.

Seguindo a tradição, a mandala conjunta foi desfeita, lembrando a impermanência da vida. As flores, repletas de significado, foram oferecidas ao rio Paranhana, formando um corredor pela correnteza com a ajuda dos presentes e das embarcações de rafting de Três Coroas.

O momento de encerramento da mandala reuniu autoridades, convidados, imprensa e a comunidade, visando espalhar as melhores intenções por todo o planeta, convidando todos a se unirem e fazerem parte desse ato único.

Cabe destacar que o Lozar, será realizado de 1º a 3 de março e promete uma série de atividades significativas, incluindo danças, melodias, oficinas gastronômicas e de bem-estar, e rituais típicos da cultura tibetana. A celebração é uma realização da Shak Produções, sob a visão inspiradora do casal Ogyen e Drika Shak, com o apoio do Espaço Tibet e Prefeitura de Três Coroas.

A programação do Lozar oferece uma oportunidade única de desconexão do caos cotidiano, servindo como um bálsamo para a mente e o espírito, culminando em um grande encontro na cidade de Três Coroas, com atividades marcantes que exaltam a cultura e tradição do Tibet.

