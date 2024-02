Política Ato pró-Bolsonaro será pacífico e sem dinheiro público, dizem aliados

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Ato está marcado para 25 de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo. Foto: Divulgação/PL Ato está marcado para 25 de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo. (Foto: Divulgação/PL) Foto: Divulgação/PL

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmaram que a manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, marcada para 25 de fevereiro, será pacífica e não vai ser financiada por dinheiro público.

As informações foram divulgadas a jornalistas na saída de uma reunião com o ex-presidente, realizada na quinta-feira (15), na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília, para discutir os preparativos para o evento.

Participaram do encontro o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM), o deputado Tenente-Coronel Zucco (PL-RS), o pastor Silas Malafaia e outros apoiadores da direita. “Vamos fazer o maior movimento da história desse país, não só em prol da defesa do presidente Bolsonaro, mas, principalmente, em defesa da democracia brasileira, que não pode jamais ser relativizada”, destacou o deputado Alberto Neto.

De acordo com o assessor e advogado Fabio Wajngarten, o evento, “organizado por muitas mãos”, foi idealizado pelo pastor Silas Malafaia e contará com financiamento da Associação Vitória em Cristo.

“Nós acreditamos que todos os nossos eventos são pacíficos”, disse Malafaia.

O pastor acrescentou que o mote da manifestação será a defesa do Estado Democrático de Direito. “Isso vale para todo mundo”, reforçou.

De acordo com Malafaia, a única intenção do encontro que pretende reunir apoiadores de Bolsonaro em São Paulo é defender o Estado Democrático de Direito.

“Manifestações pacíficas são livres na nossa nação, e é isso que nós vamos fazer lá. Vamos fazer uma grande manifestação em favor da liberdade de todo o povo brasileiro. Vai muito além de Bolsonaro”, concluiu.

Zucco corroborou: “A ideia é um evento pacífico, ordeiro, com a presença de dezenas de parlamentares, deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos e cidadãos”.

“Trio Demolidor”

Ao ser questionado sobre o financiamento do evento, o pastor Silas Malafaia afirmou que o estatuto da entidade permite que “manifestações públicas” sejam financiadas.

“Os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Cristo, não tem recurso de político, não tem recurso de caixa dois ou sei lá de onde quer que seja. Estamos amparados legalmente para fazer esse tipo de manifestação.”

Além disso, no dia da manifestação, apenas um trio elétrico estará posicionado na esquina da Avenida Paulista. Apelidado de “Trio Demolidor”, o veículo foi alugado pela associação do pastor Silas Malafaia. Ele decidiu pagar o valor do trio, grades e funcionários do próprio bolso, depois de a manifestação em favor do ex-presidente ter sido associada de forma crítica à igreja comandada por ele. Uma oração comandada pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro é esperada.

Segundo o canal CNN Brasil, o custo do aluguel do trio elétrico será de R$ 80 mil. O veículo terá acesso limitado a 80 autoridades no palanque, o que fez com que os organizadores decidissem impor um veto a prefeitos, vereadores e candidatos.

