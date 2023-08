Brasil Ator Sidney Sampaio cai de janela de hotel e é internado

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Sidney Sampaio esteve em diversas novelas da TV Globo e Record. Foto: Reprodução Sidney Sampaio esteve em diversas novelas da TV Globo e Record. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ator Sidney Sampaio foi hospitalizado após cair da janela de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (4).

O artista está internado no Hospital Miguel Couto, no bairro do Leblon, e passa bem. Segundo informações, o artista chegou ao local por volta das 4h da manhã com estado alterado e se hospedou em um quarto no quinto andar.

Câmeras de segurança registraram o momento da queda do artista.

Sidney Sampaio esteve em diversas novelas da TV Globo como Malhação, Alma Gêmea, Sete Pecados, Salve Jorge e Amor à Vida. Depois, migrou para a Record TV, emissora em que participou de produções como A Terra Prometida, Os Dez Mandamentos, Apocalipse, Topíssima, e mais recentemente, A Bíblia.

