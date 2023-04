Geral Atrito no Rio entre ex-atleta de vôlei e entregador começou dias antes de chicotadas

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Sandra Mathias Correia de Sá aparece em vídeo dando chicotadas no entregador Max Angelo Alves dos Santos. (Foto: Reprodução)

Os vídeos da ex-atleta professora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá discutindo e agredindo entregadores em São Conrado, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, no último domingo viralizaram nas redes sociais. As imagens, que mostram o uso de uma guia de cachorro para chicotear o entregador Max Ângelo dos Santos mostram, na verdade, um segundo episódio de problemas, segundo ele. Confira abaixo a cronologia contada pelo morador da Rocinha.

Turno da manhã

– Max começou o turno no início da manhã do último dia 4, uma terça-feira.

– Segundo ele, por volta das 21h, passou no mercado, fez compras para levar para casa e guardou as bolsas na loja de onde tira as entregas.

– Por volta das 22h, fez sua penúltima viagem e, às 22h30, voltou da última, quando passou ao lado de Sandra, que passeava com o cachorro na calçada.

– Quando foi pegar suas compras para ir para casa, Max conta que Sandra reclamou: “Você tem que me respeitar. Você tirou um fino de mim”.

– O entregador afirma que não encostou nela, mas que, mesmo assim, foi alvo de agressões verbais: “marginal”, “preto” e “favelado”.

– Sandra ainda teria invadido o estabelecimento, localizado ao lado do prédio em que mora, e exigido dados de Max, alegando que o denunciaria à polícia, segundo ele.

Gravação pelo celular

– No dia seguinte, pela manhã, Max registrou ocorrência por injúria, na 15ª DP (Gávea).

– Durante a tarde do último dia 5, enquanto aguardava novos pedidos, o entregador narra que Sandra passou por ele e os colegas gravando-os com o celular.

– Mais à frente, Sandra teria falado: “Ele tá aqui com a quadrilha dele”, conta Max.

– O morador da Rocinha afirma que avisou aos colegas: “Nem olha, ela quer motivo”.

Cuspida no chão e chicotadas

– No domingo de Páscoa, Max conta que foi trabalhar normalmente.

– Enquanto aguardava novos chamados no aplicativo, Sandra passeava com o cachorro.

– Segundo os entregadores, a professora de vôlei ficou encarando Max e os colegas, quando teria cuspido no chão.

– A entregadora Viviane Maria Souza questiona a ex-atleta: “que mal a gente fez para a senhora?”.

– Segundo Viviane, é naquele momento que Sandra anda em sua direção e coloca o dedo em sua cara.

– Nos vídeos, Sandra larga o cachorro e tenta subir o degrau para alcançar Viviane ao menos três vezes. Na última, morde a perna da entregadora, que saiu correndo.

– Max conta que ele passou a ser o alvo em seguida.

– Sandra, depois de puxá-lo pela camisa, tira a coleira do cachorro e o chicoteia quatro vezes.

– Max foi à delegacia novamente e registrou o caso como injúria e lesão corporal.

Jornada de trabalho

Max relata que trabalha diariamente, faça chuva ou faça sol, com as entregas. Em alguns dias, a jornada de trabalho, que começa às 8h, chega até as 23h.

Criado na Rocinha, ele segue morando na comunidade, agora com a esposa Jaqueline dos Santos Lopes. Ele é pai de três filhos de outro relacionamento: Camilly, de 13 anos; Kelvin, de 11; e Kerolyne, de 7, que moram em Queimados com a mãe. Ele conta que ajuda no sustento dos meninos com o trabalho de entregador, função em que atua há um ano e meio, após perder o emprego de porteiro.

Apesar de ouvir relatos de colegas que tiveram discussões com a professora de vôlei, ele diz que a primeira vez em que foi alvo foi na terça-feira. As informações são do jornal O Globo.

