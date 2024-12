Celebridades Atriz Cate Blanchett visita áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As chuvas históricas resultaram em 183 mortos, 806 feridos e 27 pessoas desaparecidas. Foto: Divulgação/Acnur As chuvas históricas resultaram em 183 mortos, 806 feridos e 27 pessoas desaparecidas. (Foto: Divulgação/Acnur) Foto: Divulgação/Acnur

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atriz australiana Cate Blanchett, esteve no Brasil nesta semana entre a segunda (16) e quarta-feira (18) e visitou áreas atingidas pelas enchentes de abril e maio deste ano no Rio Grande do Sul. Ela, que é embaixadora da Boa Vontade do ACNUR (Agência da ONU para Refugiados), se reuniu com refugiados e brasileiros impactados pelas chuvas históricas que acometeram o Estado.

Em um dos encontros, a atriz esteve com Johanna Moya, refugiada da Venezuela, mãe de três filhos que chegou no país em 2019. Moradora do bairro Sarandi, em Porto Alegre, ela teve sua casa inundada nas chuvas e narrou para Blanchett as dificuldades enfrentadas.

No Vale do Taquari, a atriz visitou Taquari e Cruzeiro do Sul, duas das cidades que foram arrasadas durante a tragédia ambiental.

Dos 497 municípios gaúchos, 472 foram atingidos, afetando mais de 2,3 milhões de pessoas, de acordo com a Defesa Civil. As chuvas históricas resultaram em 183 mortos, 806 feridos e 27 pessoas desaparecidas. Cerca de 2,4 milhões de pessoas foram diretamente impactadas.

Blanchett também se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, onde falou sobre sua preocupações sobre os efeitos das mudanças climáticas e sua conexão com o deslocamento forçado de populações. Ela pontuou ainda que os refugiados estão entre os mais vulneráveis às emergências climáticas e reforçou a importância de incluí-los nas estratégias para mitigação de danos.

Essa foi a primeira missão da uma embaixadora da ACNUR no Brasil. No posto desde de 2016, Cate Blanchett já visitou desabrigados em países como Sudão do Sul, Jordânia, Bangladesh, Nigéria e Líbano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades

https://www.osul.com.br/atriz-cate-blanchett-visita-areas-atingidas-pelas-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Atriz Cate Blanchett visita áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-12-19