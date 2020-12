Magazine Atriz revela que Kristen Stewart pegou coronavírus no set de novo filme

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Kristen Stewart em cena do filme "Alguém Avisa"? (Foto: Reprodução/YouTube)

Aubrey Plaza fez algumas revelações surpreendentes sobre Kristen Stewart. Durante sua entrevista com Stephen Colbert, Aubrey, 36 anos, disse que Kristen, 30 anos, contraiu o coronavírus enquanto elas estavam filmando seu novo longa, ‘Happiest Season’ (‘Alguém Avisa?’, no título em português) em Pittsburgh, no mês de fevereiro.

“Covid-19 esteve em nosso set, Kristen ficou doente. Bem, nós não sabíamos”, Aubrey começou. “Muitas pessoas adoeceram”, continuou Aubrey. “Foi na última semana de fevereiro. Era aquela zona onde as pessoas estavam começando a falar sobre coronavírus, mas as pessoas estavam rindo disso – ninguém entendia o quão sério era. Eu acho que um monte de gente no nosso set ficou doente. Eu não, graças a Deus”, contou.

Aubrey também se lembrou do momento em que perguntou a alguém se ela deveria se preocupar com Covid em fevereiro. “Ele estava tipo, ‘Isso está em Pittsburgh há muito tempo’ e eu fiquei tipo, ‘Jesus, tudo bem’. De qualquer forma, ele estava certo”, Aubrey compartilhou. Kristen ainda não falou publicamente sobre ter se recuperado da Covid-19.

