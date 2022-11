Saúde Atriz Sharon Stone descobre tumor no útero

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estrela de 64 anos já enfrentou outros problemas sérios de saúde nos últimos anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atriz norte-americana Sharon Stone, 64 anos, se manifestou em suas redes sociais para compartilhar a descoberta de um mioma (tumor benigno) na região do útero. Ela relatou que um primeiro exame havia apontado outra doença, mas a persistência de dores intensas a motivou a procurar ajuda de outros médicos para uma segunda opinião, resultando no diagnóstico definitivo.

A estrela e sex-symbol celebrizada pela atuação em filmes como “Instinto Selvagem” (que mereceu indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 1993) e “Casino” (1995) escreveu para os seus seguidores no “stories” do Instagram. Na mensagem, relatou de forma resumida o passo-a-passo desse drama pessoal envolvendo a sua saúde.

“Acabei de obter outro diagnóstico errado e mais um procedimento incorreto. Desta vez, uma epidural dupla… Após a piora da dor, recebi uma segunda opinião médica. E o fato é que eu tenho um grande tumor fibroide no útero, que deve ser retirado”, escreveu a artista, que tem um filho, adotado com seu então marido na década de 1990.

A atriz informou, aindam que precisaria repousar completamente por cerca de um mês. Também aproveitou para fazer um alerta a todas as mulheres:

“Não se deixem enganar. Peçam uma segunda opinião. Isso pode salvar. Vou estar afastada durante 4 a 6 semanas para uma recuperação total. Obrigada pelo cuidado. Está tudo bem”.

Incidentes anteriores

Essa não é a primeira vez em que Sharon Stone sofre um “perrengue” relacionado à sua saúde. Houve ao menos dois episódios anteriores, dos quais o segundo ocorreu no Brasil.

No dia 29 de setembro de 20021, a atriz foi internada em um hospital de San Francisco, no Estado norte-americano da Califórnia, após desmaiar. Ela vinha sentindo dores de cabeça havia mais de duas semanas, sem conseguir melhora com o uso de analgésicos. Foi então diagnosticada com um aneurisma cerebral.

Após uma semana de internação, acabou sofrendo ruptura de uma artéria cerebral, fato que motivou uma cirurgia de emergência – Sharon permaneceu em coma na unidade de terapia intensiva (UTI), acordando somente após uma semana.

Como sequela temporária, a artista precisou lidar com uma leve perda de memória. Mas posteriormente foram constatadas consequências mais sérias: a atriz levou sete anos para chegar a uma plena recuperação, precisando recuperar plenamente capacidade de andar, falar e ler.

Já em abril de 2014, a estrela norte-americana sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) quando viajava pelo litoral de São Paulo. Mas dessa vez não se constataram quaisquer sequelas e ela recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em poucos dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde