Magazine Atrizes iniciam guerra pelo papel de Juma no remake da novela “Pantanal”

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Débora Nascimento (à esq.) e Lucy Alves: atrizes fizeram posts conectadas à natureza nesta semana. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde que Benedito Ruy Barbosa anunciou no Fantástico que estava “de olho” e em busca de uma Juma Marruá para o remake de Pantanal, previsto para estrear em 2021, a procura pela atriz ideal virou pauta não apenas entre os executivos da teledramaturgia da Globo, mas também nas redes sociais. Em uma espécie de guerra fria virtual, as artistas que almejam o posto de mulher-onça estão fazendo questão de demonstrar que podem ser “a cara” do papel.

Sem contrato com a emissora desde o primeiro semestre de 2020, Débora Nascimento foi a mais ousada em seu post. A atriz publicou uma foto com um olhar de baixo para cima, característica destacada por Cristiane Oliveira (Juma Marruá da novela original) para a personagem, e escreveu uma legenda de quem é conectada à natureza.

“Filha da cachoeira, cheiro de mato, terra nas unhas, brasileira”, discursou Débora, atualmente nas reprises de Êta Mundo Bom! e Flor do Caribe, em publicação feita no dia 9.

Na versão original de Pantanal (1990), Juma era uma mulher criada praticamente como bicho no interior do Mato Grosso. Os boatos na região diziam que ela se transformava em onça. A protagonista chegou a morar no Rio de Janeiro ao longo da trama, mas não se adaptou e voltou ao campo, onde era verdadeiramente feliz.

Cotada para o papel, Lucy Alves virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, com fãs manifestando o desejo de ter a paraibana como Juma Marruá em 2021. A atriz e cantora de 34 anos publicou uma imagem com um pôr do sol ao fundo, na beira do rio, e disse que era uma foto especial porque ali ela estava na cidade de Cachoeira, na Bahia, onde tinha ido tocar pela primeira vez com Gilberto Gil.

Carol Castro divulgou duas imagens nesta semana para mostrar a sua ligação com a natureza. Em uma delas, ela aparece agachada na beira de um rio; na outra, ainda criança, ela posa em um brejo. “Infância em Natal. Nesse caso, brincando de modelo brejeira”, explicou a artista de 36 anos.

Até mesmo Giovanna Antonelli, que virou meme nas redes sociais por já ter sido escalada para papéis de diversas etnias, de árabe a filha de japoneses, teve um post identificado com “potencial Juma Marruá”. Deitada em rede, com uma árvore fazendo sombra, ela escreveu: “Essa árvore, plantada por mim, uma das mais lindas que já fiquei debaixo”.

Além das atrizes que aparecem conectadas à natureza nesta semana, existem outros nomes cotados para o papel. Giullia Buscacio e Isis Valverde também aparecem entre as preferidas dos internautas; Rafa Kalimann, contratada pela Globo para atuar em novelas, também é cotada.

De acordo com o colunista Flavio Ricco, do R7, Benedito Ruy Barbosa sugeriu Vanessa Giácomo para o papel principal do remake. Foi o novelista quem alavancou a carreira da atriz na TV ao escalá-la para protagonizar Cabocla (2004).

Tanto o diretor Ricardo Waddington quanto Cristiana Oliveira acreditam que Juma deve ser interpretada por uma atriz ainda desconhecida do grande público de TV.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine