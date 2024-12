Mundo Atropelamento em feira de Natal deixa mortos e feridos na Alemanha; polícia suspeita de terrorismo

Em um vídeo que circula nas redes sociais, dezenas de pessoas estão aglomeradas nas barracas quando o veículo as atinge diretamente.

Um carro em alta velocidade atropelou várias pessoas em uma feira de Natal na cidade de Magdeburg, na Alemanha, nesta sexta-feira (20). O ataque ocorreu à noite, quando o local estava completamente lotado. Segundo o primeiro-ministro da região onde o crime ocorreu, Saxônia-Anhalt, duas pessoas morreram – uma delas uma criança pequena – e pelo menos 60 ficaram feridas.

“Este é um evento terrível, principalmente agora, nos dias que antecedem o Natal”, disse Reiner Haseloff.

O veículo envolvido seria um BMW escuro e, de acordo com o jornal alemão “Bild”, o motorista foi preso logo em seguida.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, dezenas de pessoas estão aglomeradas nas barracas quando o veículo as atinge diretamente. Algumas podem ser vistas fugindo do veículo em pânico, enquanto outras pulam nas barracas.

Testemunhas contaram que o carro dirigiu-se diretamente para a multidão, em direção à prefeitura. As pessoas fugiram em pânico. O Bild afirma que pelo menos 11 pessoas morreram e até 80 ficaram feridas. A agência de notícias AFP afirma que socorristas reportam entre 60 e 80 feridos no atropelamento.

Segundo a emissora alemã MDR Saxônia-Anhalt, o porta-voz do governo, Matthias Schuppe, confirmou o ataque e falou em ato terrorista.

Muitos policiais e serviços de emergência foram ao local, que foi esvaziado. Na página do Instagram do Mercado de Natal de Magdeburg, as pessoas foram aconselhadas a evitar a área.

“Por favor, deixem os serviços de emergência fazerem seu trabalho e deixarem o mercado de forma organizada”, diz o comunicado.

Em 2016, um ataque similar ocorreu em uma feira de Natal na capital, Berlim. No dia 19 de dezembro, oito anos atrás, um extremista islâmico atropelou uma multidão com um caminhão, deixando 13 mortos e ferindo dezenas de outros. Ele foi morto dias depois em um tiroteio na Itália.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, fez um post no X expressando solidariedade às vítimas:

“Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos. Estamos ao lado delas e de todos os moradores de Magdeburg. Meus agradecimentos a todos os serviços de emergência nessas horas difíceis.”

Magdeburg, que fica a oeste de Berlim, é a capital do estado da Saxônia-Anhalt e tem cerca de 240.000 habitantes.

A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, disse no final do mês passado que não havia indícios concretos de perigo para os mercados de Natal este ano, mas que era sensato ficar vigilante.

O mercado de Natal está programado para ficar aberto de 22 de novembro a 29 de dezembro, de acordo com o site oficial. Ele tem cerca de 140 barracas, bem como uma pista de patinação no gelo, uma roda gigante e uma área de recreação infantil.

Magdeburg é a capital do estado da Saxônia-Anhalt e tem uma população de cerca de 240 mil pessoas. O governador Reiner Haseloff está a caminho do local.

Um vídeo postado nas redes sociais mostra pessoas deitadas no chão, aparentemente recebendo atendimento, após o atropelamento.

