Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Leonardo Pascoal é vinculado ao PL, partido da vice-prefeita eleita da Capital. (Foto: Arquivo/Prefeitura de Esteio)

Prestes a encerrar o seu segundo mandato consecutivo como prefeito de Esteio (Região Metropolitana), Leonardo Pascoal comandará a Secretaria Municipal da Educação (Smed) de Porto Alegre a partir de 1º de janeiro, em substituição a Maurício Cunha. Ele foi anunciado nessa segunda-feira (18) pelo chefe do Executivo da Capital, Sebastião Melo.

O gestor foi indicado ao cargo por integrantes d e sua legenda, o PL (a mesma do ex-presidente Jair Bolsonaro e da vice-prefeita eleita em outubro na chapa de Melo, Betina Worm). De acordo com a prefeitura, no entanto, trata-se de uma escolha credenciada pelos resultados positivos do setor em Esteio:

“Pascoal elevou os índices de educação no município da Região Metropolitana, aumentando em 40% o número de escolas municipais e em 230% as instituições com ensino integral. Além disso, foi responsável por zerar a fila na educação infantil e reduzir a evasão escolar em 95%. São resultados inegáveis”.

Divulgado durante a manhã no segmento de notícias do site prefeitura.poa.br, o texto inclui um agradecimento especial ao atual titular “pela condução dos trabalhos nos últimos meses”. Seu sucessor também se manifestou: “Sei dos desafios que me aguardam, mas sou grato pela oportunidade de contribuir com a educação da nossa capital”.

Pascoal Pascoal se tornará, em pouco mais de 12 meses, o quarto ocupante da Smed – órgão que está no centro de uma investigação em curso, envolvendo fraudes em licitações e que já resultou em prisões e afastamentos, incluindo a do vereador Pablo Melo (MDB), filho do prefeito. Ao longo desse período, já exerceram o cargo Sônia Aguiar, José Paulo da Rosa e o já mencionado Maurício Cunha.

Trajetória

Nascido em Sapucaia do Sul e criado em Esteio, Leonardo Pascoal tem 34 anos e é formado em Economia. Antes de conquistar seu primeiro mandato para a prefeitura, em 2016, havia exercido mandato de vereador na legislatura 2013-2016. As disputas o tornaram, na história da cidade, o mais jovem eleito para o Legislativo (22 anos) e para o Executivo (26 anos), respectivamente.

De 2018 a 2022, ele presidiu o Consórcio Público de Saneamento Básico Pró-Sinos, órgão que congrega 28 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Já em 2023 assumiu o comando da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal).

Pascoal era vinculado ao Partido Progressistas (PP) até novembro do ano passado. Foi quando migrou para o PL de Bolsonaro.

(Marcello Campos)

