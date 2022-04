Rio Grande do Sul Audiência pública encaminha proposta de mobilização contra pedágios nas rodovias gaúchas

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2022

Comissão vai elaborar um documento de contrariedade ao pedagiamento das rodovias concedidas a ser assinado por deputados e entidades da sociedade civil. Foto: Daer/Divulgação Comissão vai elaborar um documento de contrariedade ao pedagiamento das rodovias concedidas a ser assinado por deputados e entidades da sociedade civil. (Foto: Daer/Divulgação) Foto: Daer/Divulgação

Uma audiência pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, solicitada para debater os processos de concessão das rodovias gaúchas dentro do programa RS Parcerias do governo do Estado, decidiu encaminhar nesta quinta (7) pedido de audiência com o governador Ranolfo Vieira Junior para tratar do assunto. Para o encontro com o chefe do Executivo gaúcho, a Comissão vai elaborar um documento de contrariedade ao pedagiamento das rodovias concedidas a ser assinado por deputados e entidades da sociedade civil.

O deputado Pepe Vargas (PT), que comanda a comissão, disse que” não tem sentido ter praça de pedágio localizada em área conurbada, como é o caso da RS-118 ou manter pedágios que dividem a cidade, como é o caso dos municípios de Encantado e Cruzeiro do Sul”. O parlamentar também criticou a modelagem das concessão, “com tarifas elevadas e taxa de retorno dos contratos superior aos contratos praticados pela União”. Pepe disse apoiar a ideia de controle social das concessões. “A Assembleia tem de pensar melhor sobre participação de conselhos das comunidades da concepção dos modelos de concessão e na transparência da arrecadação e investimentos nas estradas” sugeriu.

A deputada Stela Farias (PT) afirmou ser contrária à implantação de uma praça de pedágio urbana na RS-118. “Não é possível aceitar um pedágio numa via, onde já houve investimentos altíssimos, e numa área que vai prejudicar enormemente toda uma comunidade que atinge o Vale do Sinos e o Vale do Gravataí, especialmente os dois municípios com menor renda per capita que são Viamão e Alvorada”, argumentou.

Stela destacou que 60% da população trabalhadora destes dois municípios se deslocam diariamente para seus empregos e seriam as mais prejudicadas no processo, além da retirada de empreendimentos e investimentos privados nesta região. Ela reclamou, ainda, da ausência de representantes do governo do Estado nas audiências que tratam do tema.

O deputado Vilmar Lourenço (PP) declarou que os pedágios na RS-118 “trarão muitos problemas para a região e em especial para a economia e mobilidade geral de Viamão e Alvorada”. Ele disse “lamentar que o governador Eduardo Leite não tenha dado a atenção necessária para as demandas da sociedade gaúcha, especialmente dos movimentos contrários aos pedágios”. “Não estamos pedindo favor, estamos exercitando o direito de representar a comunidade”, salientou.

Também se manifestam contrários ao modelo adotado para concessões de estradas a serem pedagiadas o coordenador do Movimento RS-118 sem pedágio, Darcy Zottis; o presidente Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari (Codevat), Luciano Moresco; o vereador de Farroupilha, Juliano Boungarten; o vice-presidente da Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial Gaúcha (CICS Serra), Vinícius Pessin, e o presidente da Federação das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas do RS –Sistema Fetransul – Paulo Ziegler.

