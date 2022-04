Rio Grande do Sul Audiência pública na Assembleia Legislativa discutirá plano de privatização da Trensurb

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2022

Empresa está presente na Região Metropolitana de Porto Alegre desde 1985. (Foto: Lucas Quadros/Arquivo Trensurb)

A Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul agendou para a próxima quinta-feira (28) uma audiência pública sobre o plano do governo federal que prevê a privatização da Trensurb. Com realização a partir das 10h, a atividade foi proposta pela deputada estadual Luciana Genro (Psol).

Ela solicitou o debate após se reunir com a cúpula do Sindicato dos Metroviários (Sindimetro), no mês passado.

A audiência pública será realizada em formato híbrido (presencial e virtual), podendo ser acompanhada na internet por qualquer cidadão, acessando o portal al.rs.gov.br ou o canal “tvalrs” no site de vídeos youtube.com.

Situação

A Trensurb é uma empresa pública controlada pela União e com participações minoritárias do município de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul – onde a companhia está presente desde 1985, por meio do serviço de metrô que hoje transporta passageiros entre seis cidades da Região Metropolitana, incluindo a Capital.

Recentemente, o governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou a intenção de privatizar a companhia ainda neste ano. Trata-se de uma proposta que divide opiniões.

“O governo gaúcho já afirmou que a desestatização seria financeiramente arriscada e que poderá, inclusive, ter que injetar dinheiro no serviço”, alerta a parlamentar. “Por que, então, a insistência em privatizar? Já temos diversos exemplos de empresas públicas que não apresentaram melhorias nos serviços após esse tipo de processo, como é o caso da CEEE, que vem acumulando críticas e problemas.”

Ela finaliza: “Queremos a Trensurb pública, sem aumento abusivo na tarifa, com serviço de qualidade à população e a categoria dos metroviários valorizada”.

(Marcello Campos)

