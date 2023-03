Política Áudio antigo de Lula a favor de CPIs provoca briga no plenário da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Foram reproduzidas declarações que o presidente deu durante o governo FHC e irritou petistas. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Autor do pedido de abertura de uma CPMI sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL-CE) foi à tribuna da Câmara na tarde desta quarta-feira (8) para defender a instalação da comissão e usou uma fala antiga do presidente Lula, durante o governo FHC, a favor das investigações parlamentares. Hoje, ele é contra a iniciativa. O artifício provocou fortes reações de petistas no plenário.

Logo antes do pronunciamento do parlamentar, o deputado Rogério Correia (PT-MG) ocupou o plenário para pleitear a abertura de uma CPI sobre o caso das joias sauditas para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

“É muita hipocrisia ver deputados do PT aqui defendendo CPIs quando não tem sequer uma assinatura na nossa CPMI do 8 de janeiro […] Procurei parlamentares do PT e, até agora, por algum motivo subliminar, nenhum quer investigar esse assunto. Como eu já falei muito, eu gostaria hoje aqui de ceder a palavra a um ilustre, que inclusive é tido como ídolo de muitos aqui da nossa esquerda. Eu tô falando do Lula”, declarou Fernandes.

A fala do petista, em conversa com o apresentador Serginho Groisman no “Programa Livre”, do SBT, já havia sido publicada mais cedo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, nas suas redes sociais. “Eu acho que vale ser restaurada e ressuscitada nesse momento”, disse o deputado, sacando um tablet e reproduzindo um vídeo com as declarações de Lula.

“Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto, legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, dizia assim: ‘quem não deve, não teme, portanto vamos instalar CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional’. Isso ele dizia há três anos atrás. Agora que ele é presidente, ele adota a política do é dando que se recebe e fala assim: ‘CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso…’. CPI não atrapalha o Brasil”, declarou o atual presidente da República na ocasião.

“O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. Então acho que a CPI, se o presidente Fernando Henrique estiver me ouvindo, não sei se ele assiste o programa de jovens, mas se estiver assistindo, a CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente”, complementou.

Enquanto a voz de Lula era reproduzida no microfone da tribuna, a deputada federal Gleisi Hoffmann gritava do plenário dizendo que isso não era permitido pelo regimento. Após uma interrupção, Ferreira concluiu a execução da fala do petista.

“Aliás, Serginho, informação agora quente, quente, quente mesmo é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI, o que é uma vergonha, e eu diria pra vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo da CPI. E, se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha o rabo preso”, disse Lula no “Programa Lula”.

“Eu faço as palavra do Lula as minhas palavras. Seria deplorável deplorável ver e ficar registrado na história como um presidente que tem medo da CPMI. Presidente Lula, por que o governo está lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? O que estão escondendo? Uma CPI é legal e faz bem para o Brasil. Quem falou isso foi o próprio Lula”, declarou Fernandes, sendo ovacionado por aliados.

