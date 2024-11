Política Áudios obtidos em investigação da Polícia Federal mostram militares tramando golpe

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2024

Segundo a PF, Mario Fernandes, general da reserva e ex-número 2 da Secretária-Geral da Presidência, foi o articulador do plano. Foto: Isac Nóbrega/PR Segundo a PF, Mario Fernandes, general da reserva e ex-número 2 da Secretária-Geral da Presidência, foi o articulador do plano. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O programa Fantástico, da TV Globo, conseguiu com exclusividade acesso a 55 áudios que circulavam em grupo de militares de alta patente que, de acordo com a investigação da Polícia Federal (PF), preparavam uma trama golpista após o segundo turno das eleições de 2022.

Segundo a PF, Mario Fernandes, general da reserva e ex-número 2 da Secretária-Geral da Presidência, foi o articulador do plano, que envolvia uma conspiração para matar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice, Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

“Qualquer solução, caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, sem quebrar cristais”, diz áudio atribuído ao general Mário Fernandes e divulgado pelo Fantástico.

O general se mostra exaltado em várias conversas. “Tá na cara que houve fraude. Tá na cara. Não dá mais para gente aguardar essa p…”, diz ele.

Nesse áudio, de 4 de novembro de 2022, ele alega, sem provas, que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mario Fernandes e oficiais do Exército responderam assim: “Eu tô pedindo a Deus pra que o presidente tome uma ação enérgica e vamos, sim, para o vale tudo. E eu tô pronto a morrer por isso”, afirma participante do grupo, não identificado. “O presidente tem que fazer uma reunião com o petit comité. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito”, afirma um oficial do Exército.

A investigação afirma ainda que os acampamentos em frente aos quartéis no final de 2022 faziam parte de um movimento orquestrado pelos militares e que o general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com esses grupos.

“Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. O clamor popular, como foi em 64. Nem que seja pra inflamar a massa. Para que ela se mantenha nas ruas.”, afirma o general em áudios que circulavam nos grupos golpistas.

Em um outro áudio, Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Jair Bolsonaro, sobre a diplomação da chapa Lula e Alckimin, no TSE: “Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição? Qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro. Tudo. Mas aí na hora: pô, presidente. A gente já perdeu tantas oportunidades”, mostra o áudio.

No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. “O senhor me desculpe a expressão, mas quatro linhas é o c… Quatro linhas da constituição é o c… Nós estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro por incompetência nossa”, afirmou um oficial do Exército.

A investigação apontou que o agente da Polícia Federal Wladimir Matos passou ao grupo que planejava o golpe de estado informações sobre a equipe de segurança e a localização de Lula. A investigação, concluída pela PF na quinta-feira (21), levou ao indiciamento de 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Valdemar Costa Neto, presidente do PL; e Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. (AG)

Áudios obtidos em investigação da Polícia Federal mostram militares tramando golpe

