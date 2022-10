Acontece Auditório do Simers será palco do Sarau Médicos & Música nesta quinta (27)

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

O M&M é composto por 11 médicos e tem 21 anos de formação. Foto: Marcos Nagelstein Sarau Médicos & Música do Sindicato Médico do RS - Simers, ocorrido na Sala Rita Lobato Lopes, do Museu de História da Medicina do RS. FOTO: Marcos Nagelstein/ Agência Preview Foto: Marcos Nagelstein

O grupo Médicos & Música se apresenta nesta quinta-feira (27), às 18h30, no Auditório Carlos Sá, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). No repertório, o melhor da MPB – samba, bossa nova e marchinhas, além de músicas de Milton Nascimento, Djavan, Nelson Cavaquinho, Ary Barroso, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Cartola e Lupicínio Rodrigues, entre outras. O ingresso é gratuito e o Sindicato fica na Rua Coronel Corte Real, 975 – Petrópolis, em Porto Alegre.

O M&M é composto por 11 médicos e tem 21 anos de formação. Fazem parte do grupo, Arnaldo Costa Filho – ortopedista (com 100 anos); Beatriz Sá – nefrologista; Bernadete Boff – cardiologista (coordenadora e uma das fundadoras do grupo); Jair Ferreira – epidemiologista; Jussara Fiterman – pneumologista; Naida Degrazia – cirurgiã plástica; Regis Coelho – medicina de emergência; Virgínia Fedrizzi – médica do trabalho; Marcos Rovinski – presidente do Simers e endocrinologista; Renata Serdeira – medicina interna, cardiologia e geriatria, e Almerindo Boff – psicanalista.

Acompanha a banda Cesar Teixeira, no teclado. A coordenadora do grupo, Bernadete Medeiros Boff, diz que a iniciativa surgiu como uma válvula de escape e de integração dos profissionais, desejando vida longa ao projeto.

