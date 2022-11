Política Augusto Aras defende “liberdade de ir e vir” em pronunciamento sobre interdição de rodovias

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Segundo o procurador, o MP está “empenhado na preservação da liberdade de expressão pacífica e ordeira em locais públicos, sem armas” Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Segundo o procurador, o MP está “empenhado na preservação da liberdade de expressão pacífica e ordeira em locais públicos, sem armas”. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O Procurador-geral da República, Augusto Aras disse, no início da noite desta terça-feira (1º), que o Ministério Público Federal (MPF) está empenhado em preservar tanto a “liberdade de expressão pacífica” quanto “a liberdade de ir e vir” ao comentar as interdições de rodovias ao redor do Brasil.

“Nós do Ministério Público brasileiro estamos empenhados na preservação da liberdade de expressão pacífica e ordeira em locais públicos, sem armas, como diz a Constituição”, disse Aras.

“Temos feito todos os esforços desde ontem, segunda-feira, no sentido de buscar decisões judiciais em todo o Brasil e também no tribunal superior para que as rodovias sejam liberadas, preservando o abastecimento, a ordem econômica e a liberdade de ir e vir de todos os brasileiros e brasileiras”, completou.

