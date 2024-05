Porto Alegre Aulas em escolas da rede municipal de Porto Alegre continuam suspensas nesta terça

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

O retorno efetivo das aulas está previsto para esta quarta (29). (Foto: Reprodução)

As aulas nas escolas públicas municipais de Porto Alegre continuam suspensas nesta ça-feira (28). A orientação da Secretaria Municipal de Educação (Smed) é que as escolas próprias e conveniadas da rede municipal, de acordo com as condições de cada unidade, realizem o acolhimento dos alunos com oferta de alimentação e realização de atividades lúdicas.

O retorno efetivo das aulas está previsto para esta (29). O feriado (Corpus Christi) estendido de 31), que estava previsto no calendário escolar municipal, está cancelado.

“Nossa orientação é que as unidades próprias e conveniadas da rede municipal que contem com abastecimento de água e energia, que não tenham sido diretamente atingidas pelas fortes chuvas e que estejam com o acesso seguro às suas dependências recebam seus alunos para acolhimento”, explica o secretário de Educação, Maurício Cunha.

A definição pelo acolhimento se dá após melhora no prognóstico meteorológico emitido pela Defesa Civil e alinha-se à determinação para as escolas públicas estaduais e privadas da Capital.

Ao todo, 14 escolas próprias e 27 da rede conveniada foram total ou parcialmente alagadas e registraram grande perda de infraestrutura durante a enchente histórica que assola Porto Alegre.

Com o recuo do nível da água foi possível acessar quatro das escolas alagadas – EMEIs Cantinho Amigo e Tio Barnabé e Emefs Liberato Salzano Vieira da Cunha e Porto Alegre. Nessas unidades já foi iniciado o processo emergencial de limpeza.

As escolas municipais de ensino fundamental Grande Oriente do RS (Rubem Berta) e Aramy Silva (Cristal) permanecem atuando como abrigo temporário.

Escolas privadas

Em reunião na manhã dessa segunda (27), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o vice, Ricardo Gomes, receberam representantes de escolas particulares. O setor entregou à gestão documento solicitando a retomada das atividades. Ficou acordada no encontro a atualização do decreto autorizando o funcionamento, conforme discricionariedade das instituições.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) dessa segunda. As atividades na rede pública permanecem suspensas.

“Nossa gestão é de diálogo e construção. Ontem [domingo] tomamos a decisão de forma preventiva diante da previsão meteorológica, pois infelizmente não é possível precisar horário e concentração das chuvas e ventos intensos projetados. Com divisão de responsabilidade e entendendo as ponderações da rede, estamos atualizando o decreto para que as escolas privadas atuem da forma como acharem mais adequado”, afirmou o prefeito.

Participaram na reunião no Instituto Ling o secretário municipal de Educação, Maurício Cunha, o presidente do Sindicato do Ensino Superior (SINEPE-RS), Oswaldo Dalpiaz, a presidente do Sindicato das Escolas Privadas de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul (Sindeedin-RS), Letícia Mello, e dirigentes de instituições de ensino na Capital.

