Notas Brasil Aulas presenciais em São Paulo devem ser reiniciadas em julho

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, disse que as aulas nas escolas estaduais paulistas devem ser retomadas presencialmente a partir de julho, de forma gradual e escalonada A ideia consta do plano de reinício das atividades no estado. Elas serão detalhadas no dia 8 de maio. As aulas na rede estadual paulista estão suspensas desde 23 de março.

