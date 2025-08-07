Rio Grande do Sul Aulas são canceladas em Estância Velha e Novo Hamburgo por ameaça a escolas

Não há informações sobre onde o atentado ocorreria.

As prefeituras de Estância Velha e Novo Hamburgo determinaram a suspensão das aulas na rede municipal de ensino nesta sexta-feira (8). As atividades em Novo Hamburgo também foram suspensas na próxima segunda-feira (11).

Foram recebidas informações sobre a possibilidade de um atentado em escola da cidade e a gestão afirma, em nota (confira abaixo na íntegra), que tem trabalhado com ações preventivas, aumentando a presença de forças de segurança em ambiente escolar e investigando o caso.

“Não sabemos se poderia ser uma escola municipal, estadual ou particular. É um grupo que interage na deep web. As forças policiais têm monitorado essas pessoas há bastante tempo. A possibilidade é de um ataque na cidade de Novo Hamburgo, que pode ocorrer na sexta-feira ou na segunda-feira”, diz o prefeito Gustavo Finck (PP) em um vídeo publicado no Instagram.

A Deep Web engloba todo o conteúdo que não é facilmente encontrado por mecanismos de busca, como bancos de dados, intranets de empresas, conteúdo protegido por senhas, entre outros.

O termo foi cunhado em 2001 pelo pesquisador Michael Bergman para descrever qualquer conteúdo que não aparecia em mecanismos de pesquisa como o Google ou o Bing, da Microsoft. Isso porque, para chegar ao conteúdo “deep web”, é preciso acessar um site específico, como se fosse um intermediário. A parte de anonimato da “deep web” (também chamada de “dark web”) é atraente para ativistas políticos, hacktivistas e criminosos virtuais, além de pessoas que buscam compartilhar conteúdo censurado e ilegal. Com ações policiais que derrubaram sites de abuso sexual infantil da web comum, parte desse conteúdo também passou a ser disponibilizado nessa rede. Lá também se encontram lojas virtuais de mercadorias proibidas ou de difícil acesso, inclusive drogas (lícitas e ilícitas) e armas.

“Mesmo sem risco real no momento, optamos por suspender as aulas desta sexta-feira como medida de precaução”, publicou o prefeito de Estância Velha Diego Francisco (PSDB).

O que diz a prefeitura de Novo Hamburgo

A Prefeitura de Novo Hamburgo recebeu informações sobre a possibilidade de um atentado em escola da cidade e tem trabalhado com ações preventivas por meio do aumento da presença de forças de segurança em ambiente escolar, bem como no campo das investigações.

Para garantir a segurança da rede escolar e a tranquilidade às famílias, as aulas serão suspensas na rede municipal nos dias 8 e 11 de agosto. A Prefeitura seguirá monitorando e estruturando ações de prevenção nas escolas.

Reafirmamos que a disseminação dessas informações de maneira irresponsável pode vir a potencializar transtornos nas escolas, por essa razão, solicitamos à população que seja responsável sobre a propagação do assunto, evitando a disseminação imprudente das informações.

