Cláudio Humberto Aumenta diferença Lula-Bolsonaro na média semanal

Por Cláudio Humberto | 3 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estudo que agrega as pesquisas eleitorais estaduais para presidente realizado pela Potencial Inteligência para o Diário do Poder aponta que a diferença entre o candidato petista Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) cresceu na última semana: Lula tem 43,7% e Bolsonaro 33,7%, após o presidente perder 1,9 ponto na média. O terceiro colocado Ciro Gomes (PDT) tem 7%. São consideradas mais de mil pesquisas.

Outro grupo

Os votos brancos e nulos (5,6%) e os indecisos (5,4%) representam mais do dobro do eleitorado da candidata do MDB Simone Tebet, com 2,4%.

Impacto regional

O maior impacto da semana veio das pesquisas divulgadas na região Sudeste, onde a diferença subiu de meio ponto para 10,3 pontos.

Oscilação

Lula ganhava em 17 estados, caiu para 13 na semana passada e agora tem maior intenção de votos em 15 estados, diz a Potencial.

Outro sentido

Na região Centro-Oeste a diferença a favor do presidente Bolsonaro voltou a subir na semana: passou para 12,7 pontos (45,6% a 32,9%).

Senado ‘de joelhos’ gera expectativa por eleições

As decisões recentes do Supremo Tribunal Federal geraram grande expectativa entre senadores críticos dos ministros pela eleição de outros sem “rabo preso” para que o Legislativo exerça o papel previsto na Constituição: freio e contrapeso do Judiciário. Com muitos processos de senadores nas mãos do STF, a avaliação de Eduardo Girão (Pode-CE) é que “o Senado, infelizmente, está de joelhos” e o fim do foro privilegiado, que ajudaria a equilibrar a situação, não está na pauta.

Fazendo coro

O senador Marcos do Val (Pode-ES) é outro a torcer pela eleição este ano de colegas sem pendências judiciais para restaurar o equilíbrio.

Solução há

Alvaro Dias (Pode-PR), que tenta a reeleição, apresentou PEC para reduzir o foro privilegiado para cinco pessoas em vez das atuais 55 mil.

Nível superior de brasileiro

“Essas autoridades estão colocadas em um pedestal”, diz Alvaro, que viu a PEC aprovada no Senado ser engavetada na Câmara há 1300 dias.

Simples assim

Oriovisto (Pode-PR) explica o motivo pelo qual projetos contra abusos do STF não andam no Senado: “Porque a maioria não quer. Porque Rodrigo Pacheco não quer. Porque Alcolumbre não coloca projetos para votar”.

O salvador

Em vez de matar, o criminoso que apontou a arma na verdade salvou a vice-presidente argentina. Processada e prestes a ser presa por roubar R$1,2 bilhão quando foi presidente, esse era o milagre pelo qual Cristina Kirchner sonhava para ser vitimizada e fazer do limão uma limonada.

Objetivo eleitoral

Luciano Hang disse que o ministro Alexandre de Moraes (STF) foi “levado ao erro” por Randolfe Rodrigues, coordenador de campanha do PT. “Começou com fake news e teve o intuito de me calar”, disse.

Timing bom ou ruim

O ministro Ricardo Lewandowski (STF) pediu – e ganhou – prorrogação de 60 dias para a comissão que vai propor mudanças na Lei de Impeachment. O texto deve ser apresentado logo após o segundo turno.

Sinergia econômica

O ministro Adolfo Sachsida (MME) comemora as seguidas reduções dos preços dos combustíveis e o recorde de dólares investidos nos últimos 10 anos: US$ 39,7 bilhões. “Porto seguro do investimento”, diz.

Causa e efeito

O quarto crescimento seguido criou onda de otimismo e previsão de alta de 3,25% no PIB. O economista Alessandro Azzoni vê isso como reflexo da volta ao trabalho presencial, que eleva demanda de outros serviços.

Ponte com o exterior

As oito ações da CNI com foco no comércio exterior atenderam 245 empresas, que movimentaram mais de R$ 7 milhões em negócios até agora, diz a confederação, que estima mais R$ 221 milhões em potencial.

Atenção limitada

O encontro dos ministros do TSE no Conselho de Comandantes Gerais (das polícias militares) para tratar de “segurança nas eleições” ganhou atenção. Já o presidente do conselho, coronel Paulo Coutinho, chefe da PM na Bahia desde janeiro de 2021, indicado pelo petista Rui Costa…

Pensando bem…

… no TSE, a lacração é literal e figurativa.

PODER SEM PUDOR

A origem dos charutos

Deputado da UDN gaúcha, o general Flores da Cunha escandalizou a Câmara ao defender o presidente Getúlio Vargas da acusação do líder da bancada, Carlos Lacerda, de ser conivente com a corrupção. Getúlio ficou encantado e mandou uns charutos para o general, mesmo temendo sua reação. O funcionário do Catete encontrou-o numa roda de parlamentares: “Trago uns charutos que o presidente mandou. “Que presidente, meu filho?” respondeu, fazendo-se de desentendido. “O presidente do Flamengo”, inventou o cuidadoso portador. “Ah, bom. Então me dê os charutos…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto