Rio Grande do Sul Aumenta para 121 o número de municípios que registraram danos em razão das chuvas no RS

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Chuvas voltaram a castigar o Estado nos últimos dias Foto: Divulgação

Aumentou para 121 o número de municípios que registraram danos em razão das chuvas no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado neste sábado (21).

Conforme o órgão, 1.914 pessoas estão desabrigadas e 6.058 encontram-se desalojadas. Três mortes foram confirmadas.

Jaguari decretou estado de calamidade pública. Outros 18 municípios decretaram situação de emergência: Dona Francisca, Cerro Branco, Agudo, Nova Palma, Cruzeiro do Sul, Passa Sete, São Sebastião do Caí, Cacequi, Rosário do Sul, Tupanciretã, Nova Santa Rita, São Francisco de Assis, Liberato Salzano, Amaral Ferrador, Toropi, Montenegro, Silveira Martins e São Vicente do Sul.

2025-06-21