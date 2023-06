Rio Grande do Sul Aumenta para 15 o número de mortes causadas pelo ciclone no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, na manhã desta terça-feira (20), que aumentou para 15 o número de mortes em decorrência do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada.

A última vítima fatal encontrada é um homem cujo corpo estava em uma área alagada em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A identidade do homem não foi divulgada. Ele não constava na lista oficial de desaparecidos. Ainda há uma pessoa desaparecida em Caraá, no Litoral Norte.

Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil, 1.538 pessoas estão desabrigadas no Estado. Em relação aos desalojados, o número subiu para 13.824, com destaque para a cidade de Taquara, no Vale do Paranhana, que reportou mais de 6.500 pessoas nessa condição.

