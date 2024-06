Rio Grande do Sul Aumenta para 178 o número de mortos pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Ao todo, 478, das 497 cidades do Estado foram afetadas Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Ao todo, 478, das 497 cidades do Estado foram afetadas. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aumentou para 178 o número de mortos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul no mês de maio. Conforme informação divulgada pela Defesa Civil gaúcha na noite desta segunda-feira (24), o corpo de uma pessoa não identificada foi encontrado no município de Teutônia.

Segundo o balanço do órgão, diminuiu de 37 para 34 o número de pessoas que seguem desaparecidas. Os três desaparecidos que saíram da lista são do município de Canoas. Ao todo, 478, das 497 cidades do Estado foram afetadas pelas enchentes históricas.

Confira o boletim completo

– Municípios afetados: 478

– Óbitos: 178

– Pessoas em abrigos: 10.485

– Desalojados: 388.781

– Afetados: 2.398.255

– Feridos: 806

– Desaparecidos: 34

Óbitos registrados por município

– Canoas: 31.

– Roca Sales: 13.

– Cruzeiro do Sul: 12.

– Bento Gonçalves: 11.

– Caxias do Sul: 9.

– São Leopoldo: 9.

– Gramado: 7.

– Eldorado do Sul: 6.

– Porto Alegre: 5.

– Santa Maria: 5.

– Veranópolis: 5.

– Venâncio Aires: 5.

– Sinimbu: 3.

– Três Coroas: 3.

– Boa Vista do Sul: 2.

– Canela: 2.

– Capitão: 2.

– Forquetinha: 2.

– Itaara: 2.

– Lajeado: 2.

– Paverama: 2.

– Pinhal Grande: 2.

– Salvador do Sul: 2.

– Santa Cruz do Sul: 2.

– São Vendelino: 2.

– Serafina Correa: 2.

– Taquara: 2.

– Taquari: 2.

– Teutônia: 2.

– Agudo: 1.

– Alvorada: 1.

– Bom Princípio: 1.

– Cachoeirinha: 1.

– Capela de Santana: 1.

– Charqueadas: 1.

– Encantado: 1.

– Estrela: 1.

– Farroupilha: 1.

– General Câmara: 1.

– Guaíba: 1.

– Montenegro: 1.

– Nova Petrópolis: 1.

– Novo Hamburgo: 1.

– Pantano Grande: 1.

– Putinga: 1.

– Relvado: 1.

– São Jerônimo: 1.

– São João do Polêsine: 1.

– Segredo: 1.

– Silveira Martins: 1.

– Sobradinho: 1.

– Travesseiro: 1.

– Vale do Sol: 1.

