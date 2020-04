Rio Grande do Sul Aumenta para 19 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

15 de abril de 2020

A Covid-19 já atinge 88 municípios gaúchos

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou, no fim da manhã desta quarta-feira (15), o 19º óbito por coronavírus no Rio Grande do Sul. A vítima é um homem de 63 anos, morador de Serafina Corrêa.

Ele estava internado no Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, desde o dia 13 de março. O idoso havia viajado ao Paraguai e apresentava uma pneumopatia crônica.

O número de casos confirmados de Covid-19 no RS aumentou para 747 nesta quarta. As novas ocorrências foram registradas em Porto Alegre (19 casos), Passo Fundo (cinco), Cachoeirinha (um caso), Canoas (um), Tio Hugo (um) e Viamão (um). A doença já atinge 88 municípios gaúchos.



