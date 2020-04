Rio Grande do Sul Aumenta para 21 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Doença atinge mais de 90 municípios gaúchos Foto: Reprodução Doença atinge mais de 90 municípios gaúchos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Foram confirmados, na tarde desta quinta-feira (16), mais dois óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul. Com as novas mortes, subiu para 21 o número de óbitos em decorrência da Covid-19 no Estado, segundo a Secretaria da Saúde.

As vítimas são dois homens, ambos de 73 anos, residentes em Vacaria e Cidreira. O morador de Vacaria estava internado no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, no município, e tinha histórico de doença cardiovascular. O óbito ocorreu no sábado (11).

O morador de Cidreira tinha doenças cardiovascular, renal e diabetes. Ele estava internado no Hospital Conceição, em Porto Alegre, onde faleceu na quarta-feira (15).

O número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul aumentou para 781. Acompanhe aqui o balanço atualizado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul